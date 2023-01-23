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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olacağız

Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olacağız
2023'te enerji, teknoloji ve mobilite gibi küresel ölçekte ajandaların ilk sıralarında yer alan başlıklarda Türkiye'nin önemli projeleri hayata geçirmek için gün saydığını belirten Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, "Uluslararası finansman kuruluşlarından sağladığımız çeşitli kaynakları ülkemize getirerek sürdürülebilir kalkınma yönündeki yatırımların finansmanında şirketlere kaynak sağlıyoruz. Yatırım bankacılığı çatımız altında birçok firmaya danışmanlık hizmeti sunarak sermaye piyasalarının gelişmesi ve derinleşmesine yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye Kalkınma Fonu ile ülkemizin yenilikçi girişimlerine ve yüksek büyüme potansiyeli olan şirketlerine sermaye yatırımı yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olacağız
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