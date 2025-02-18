Sürdürülebilir kalkınmaya 10 milyar dolar kredi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) Genel Müdürü Murat Bilgiç, 2024'te başarılı bir dönem geçirdiklerini söyledi. Bu dönemde, TSKB'nin aktif büyüklüğünü yüzde 30.7 artışla 231.3 milyar TL'ye, kredilerini ise yüzde 11.6 artışla 166.4 milyar TL'ye yükselttiklerini söyleyen Bilgiç, şunları kaydetti: "1.8 milyar dolar uzun vadeli nakit kullandırımı gerçekleştirerek iklim ve deprem finansmanı, yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği, üretim, kadın istihdamı, yeni teknoloji yatırımları gibi stratejik alanlarına destek verdik. Finansmanını üstlendiğimiz 421 yenilenebilir enerji projesi ile Türkiye'nin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünün yüzde 15'ini oluşturuyoruz." Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) odaklı kredilerin toplam kredi portföylerindeki oranını yüzde 92'ye çıkarırken, 2030 hedefleri olan 10 milyar dolar SKA finansmanının yüzde 52'sini tamamladıklarını aktaran Bilgiç, uluslararası kuruluşlardan sağlanan 1.7 milyar dolarlık fon ve Eurobond ihraçlarıyla finansal yapılarını güçlendirdiklerini kaydetti.