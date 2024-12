Suriye tarım planı hazırlanıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Suriye'nin bitkisel ve hayvansal üretim ihtiyaçlarını belirleyerek destek olacaklarını belirterek, "14 kişilik bir ekip kurduk, eylem planı hazırlamak üzere çalışmalarımıza başladık" dedi. Suriye'nin potansiyeline karşın üretiminin az olduğuna dikkati çeken Yumaklı, hızlı şekilde iyi sonuçlar alacaklarını söyledi.Asgari ücret artışıyla beraber özellikle et ürünlerinde yeni fiyat artışları görüldüğü iddialarına da yanıt veren Bakan Yumaklı, pandemi sonrasında bir fiyatlama davranışı bozukluğu olduğunu, olmasını düşündüğü maliyeti bugünden yükleyerek fahiş fiyatlama sürecini başlatmanın sonu gelmez bir döngüyü oluşturduğunu vurguladı. Aslında et fiyatlarında bir değişim olmadığını altını çizen Yumaklı, "Sadece et fiyatlarında değişim sağlama çabaları var. Adana Kasaplar Odası Başkanı bir açıklama yaptı. Kendisini mahkemeye verdik. Aynı şekilde Ticaret Bakanlığımız da gerekenin yapılmasıyla ilgili onlar da tespit ettiler. Bu kişinin bir kasap dükkanının bile olmadığı söyleniyor ama kasaplar odası başkanı" ifadelerini kullandı. Bakan Yumaklı, üç yıl sonunda Türkiye'de artık ithal etin konuşulmayacağını belirtti.