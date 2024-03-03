Suudi Arabistan’la ticaret hacminde hedef 10 milyar $

icaret Bakanı Ömer Bolat, dün başlayan Suudi Arabistan ziyareti kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Bolat ilk olarak Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih ile bir araya geldi. Görüşme ile ilgili olarak sosyal medyadan açıklama yapan Bolat, "Görüşmede ülkelerimiz arasında yatırım olanaklarını ve iş birliği potansiyellerini ele aldık, bu doğrultuda belirlediğimiz ortak hedefleri istişare ettik. Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik bağların daha güçlenmesine, karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik çalışmalarımızı güçlü şekilde sürdüreceğiz" dedi. Bolat, daha sonra Kırsal İşler ve Konut Bakanı Macid el-Hukayl ile bir araya geldi. Görüşmede, ulaştırma başta olmak üzere altyapı, konut projeleri, geri dönüşüm, atık yönetimi ve sürdürülebilir inşaat projelerindeki işbirliğini güçlendirmek için hayata geçirebilecek ortaklıkları istişare ettiklerine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti: "Expo 2030 ve sonrasında birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan'daki yeni projelerde firmalarımızın etkin şekilde yer alması için birlikte çalışacağız. Şirketlerimizin tecrübesi, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu çerçevesindeki projelerinde iki ülkenin işbirliği için önemli olanaklar sunmaktadır. Bu işbirliğinin hayata geçmesiyle, Suudi Arabistan'da 2023 yılında 16 projeyle yaklaşık 3 milyar dolara ulaşan müteahhitlik hizmetlerimizi daha yüksek seviyelere çıkarmanın gayretinde olacağız."Bakan Bolat, dün ayrıca mevkidaşı Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Majid Al Kasabi ile de görüştü. Bolat yaptığı açıklamada, "Görüşmede 2023'te 6.8 milyar doları bulan ticaret hacmimizi orta vadede 10 milyar dolara ulaştırma hedefimiz üzerine istişarelerde bulunduk. Giderek çeşitlenen ticaretimiz, iki ülkede artan firma sayımız, güçlenen yatırımlarımız ile 2024'ün Türkiye-Suudi Arabistan ekonomik ilişkilerinin zirvesi olacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.