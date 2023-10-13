TAB Gıda 6.8 milyar TL ile halka arz rekoru kıracak

Bünyesinde Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro, Usta Dönerci, Subway, Usta Pideci ve Döner Stop gibi markaları barındıran 1.468 restoranlık dev gıda zinciri TAB Gıda'nın halka arzına Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay çıktı. Halka arz büyüklüğünde 6 milyar 825 milyon TL ile Türkiye tarihinin rekoru kırılacak. Halkbank'ın 2012'deki ikincil halka arzının büyüklüğü 4.51 milyar lira olmuştu. Halkbank'ın ardından bugüne kadar ki TL cinsinden en büyük halka arz büyüklükleri 3.48 milyar lira ile Ahlatçı Doğalgaz, 3.46 milyar lira ile Enerya Enerji, 3.34 milyar lira ile Akfen Yenilenebilir Enerji, 3.26 milyar lira ile CW Enerji ve 3.1 milyar lira ile Bien Yapı Ürünleri şeklinde gerçekleşmişti. TAB Gıda'nın toplam piyasa değeri 33.9 milyar lira olarak belirlendi. Sermaye artırımını temsil eden 28 milyon 875 bin adet hissenin yanı sıra, TFI TAB Gıda Yatırımları'na ait 23 milyon 625 bin adet hisse 130 TL'dan halka arz edilecek.HALKA arzda şirketin kasasına girecek tutar 3 milyar 753 milyon TL olacak. Halka arz gelirinin yüzde 42'si yatırımların finansmanında, yüzde 23'ü yenilebilir enerji yatırımlarında, yüzde 20'si finansal borçluluğun azaltılmasında, yüzde 15'i dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarında kullanılacak. TAB Gıda, 31 Aralık 2022 itibarıyla 1.468 restorana hizmet veriyor.