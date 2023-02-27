Talep var otomobil yok

Türkiye otomotiv pazarında çip krizi ve tedarik sıkıntısı nedeniyle yaşanılan sorunlar devam ediyor. Pazarda arz sorunu yaşanıyor. Firmalar istedikleri adetlerde otomobil ithal edemiyor. Böyle olunca araçlar yolda daha bayilere gelmeden, hatta fabrikada üretim hattındayken satılıyor.Araç bulamayan tüketiciler otomobil satın alabilmek için son iki yıldır olduğu gibi uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Bekleme süreleri yaklaşık iki-üç ayı buluyor. Bir an önce otomobil satın almak isteyenler araya tanıdık isimleri sokup bekleme listesinin önüne geçmeye çalışıyorlar. Ayrıca yıl sonunda satışa sunulacak bazı premium modellerde kontenjanlar dolduğu için artık sipariş yazımı durduruldu.Yaşanılan deprem felaketi, pazarda zaten bozuk olan arz-talep dengesini tetikledi.Daha önce yatırım aracı olarak görülen otomobil, depremde sığınılacak araç gibi görülmeye başlandı. Sıfır kilometre araca bütçesi yeten bayilere koştu. Bütçesi yetmeyen ikinci ele yöneldi. Türkiye'de yaşanan büyük depremlerden sonra da benzer bir durum yaşanmıştı. Otomobil pazarı 1999 Gölcük depremi sonrasında talepteki artış sonrasında satış rekoru kırmıştı.Pandemi sonrasında artan karavan talebi, deprem felaketiyle birlikte doruğa çıktı. Doğaya kaçış için tercih edilen karavanlar, depremde sığınılacak konforlu bir yaşam alanı olarak tercih edilmeye başlandı. 2019'da 3 bin adet olan karavan satışı, 2022'de dört kat artarak 12 bin adeti geçti.Yapılan tahminlere göre karavan pazarı 2023 sonunda 15-16 bin adetleri görecek. Talebi karşılamak için birçok firma karavan üretimine başladı. Ancak talep nedeniyle arz yetersiz kalıyor. Bu yüzden karavan satın almak için bir yıl sonrasına gün veriliyor.