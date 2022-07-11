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Giriş Tarihi: 11.7.2022

Tarfin’in ilk sukuk ihracı gerçekleşti

Tarfin’in ilk sukuk ihracı gerçekleşti
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın münhasır finansal danışmanlığını yaptığı Tarfin'in, fon kullanıcısı; Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama Şirketi'nin ihraççı olduğu, 40 milyon TL tutarındaki sukuk ihracı, Ziraat Yatırım Menkul Değerler'in satış aracılığıyla gerçekleştirildi. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, sermaye piyasası ürünlerinde çeşitliliği sağlamak ve kalkınmada öncelikli sektörlerdeki şirketleri, sermaye piyasası yatırımcılarıyla buluşturmak üzere çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.
Öztop, "Sürdürülebilir ürünler geliştirilmesi konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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Tarfin’in ilk sukuk ihracı gerçekleşti
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