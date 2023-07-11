Tarihi Harput-Hüseynik yolu açılış için gün sayıyor

"TARİHİ MİSYONUNA UYGUN YENİLİKLERLE ZENGİNLEŞTİRİYORUZ"

Özellikle yaz tatilinin başladığı şu günlerde, vatandaşlarımızın çocuklarıyla birlikte ziyaret edeceği sosyal bir alanı daha hizmete kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Şerifoğulları, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Harput ile Hüseynik (Ulukent) Mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan tarihi Şeher Yolu'nun ve etrafındaki yeni dinlenme alanının Elazığ'a hayırlı olmasını diliyorum. Düzenleme çalışmalarıyla mesire alanına dönüştürdüğümüz tarihi yol ve çevresinin, vatandaşlarımız ve il dışından gelecek misafirlerimizden tam not alacağını düşünüyorum. Harput'un hak ettiği değere kavuşması adına sürekli farklı ve kalıcı hizmetler yapmaya devam ediyoruz. Harput'un kıymetini çok iyi biliyor ve tarihi misyonunu koruyarak yeni hizmetlerle buluşturmaya, zenginleştirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda tarihi ve turistik bir öneme sahip Harput'umuzu ve güneyini çevreleyen tarihi Şeher Yolunu da yeniden canlandırmak ve Elazığ'a kazandırmak hem Hüseynik-Ulukent Mahalle sakinlerini hem de hemşehrilerimizi ziyadesiyle memnun edecektir."