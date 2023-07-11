Tarihi Harput-Hüseynik yolu açılış için gün sayıyor

Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 2100 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki tarihi yol ve çevresi, başlatılan sağlıklaştırma ve ağaçlandırma çalışmalarının ardından tarihi misyonundan koparılmadan yepyeni bir görünüme büründürüldü. Eski görkemine kavuşturulan tarihi yol ve çevresinde yapılan çalışmalar neticesinde, Harput ve Hüseynik girişlerinde taş duvardan örülmüş birer ihtişamlı kapı, güvenlik açısından güzergâh üzerinde örülen dekoratif ahşap korkuluklar ve betonarme çalışmaları, iki ayrı girişte toplamda 90 araçlık otopark alanı ve güvenlik noktaları, 2100 metrelik yolun etrafını saran yeni travers yürüyüş yolu, iki farklı açıya sahip seyir terasları, restoran, çeşmeler, oturma üniteleri, çardaklar, barbekü alanları, dekoratif aydınlatmalar ve bay-bayan mescitleri tamamlanarak hizmete hazır duruma getirildi. Bir döneme tanıklık etmiş tarihi yol ve çevresi, özellikle ailelerin çocuklarıyla ve il dışından gelen misafirleriyle birlikte Harput tarihini daha detaylı öğrenebilecekleri ve aynı zamanda huzurla vakit geçirebilecekleri yeni bir mekân olacak.
BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI: "TÜRKÜLERE KONU OLMUŞ ŞEHER YOLUNU YENİDEN CANLANDIRIYORUZ"
Tarihsel süreçte kervanların kullandığı, türkülere konu olan tarihi Harput-Hüseynik Yolu'nu yeniden canlandırarak şehre kazandırdıklarını ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, vatandaşlarımızın aileleriyle zaman geçirmekten büyük keyif alacağı yeni yaşam alanını, önümüzdeki günlerde hizmete sunacaklarını kaydetti.
"TARİHİ MİSYONUNA UYGUN YENİLİKLERLE ZENGİNLEŞTİRİYORUZ"
Özellikle yaz tatilinin başladığı şu günlerde, vatandaşlarımızın çocuklarıyla birlikte ziyaret edeceği sosyal bir alanı daha hizmete kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Şerifoğulları, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Harput ile Hüseynik (Ulukent) Mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan tarihi Şeher Yolu'nun ve etrafındaki yeni dinlenme alanının Elazığ'a hayırlı olmasını diliyorum. Düzenleme çalışmalarıyla mesire alanına dönüştürdüğümüz tarihi yol ve çevresinin, vatandaşlarımız ve il dışından gelecek misafirlerimizden tam not alacağını düşünüyorum. Harput'un hak ettiği değere kavuşması adına sürekli farklı ve kalıcı hizmetler yapmaya devam ediyoruz. Harput'un kıymetini çok iyi biliyor ve tarihi misyonunu koruyarak yeni hizmetlerle buluşturmaya, zenginleştirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda tarihi ve turistik bir öneme sahip Harput'umuzu ve güneyini çevreleyen tarihi Şeher Yolunu da yeniden canlandırmak ve Elazığ'a kazandırmak hem Hüseynik-Ulukent Mahalle sakinlerini hem de hemşehrilerimizi ziyadesiyle memnun edecektir."