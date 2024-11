Tarım kadın eliyle güçleniyor

Türk tarımının gelişmesinde kadının rolü her geçen gün güçlenirken Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 4. Türkiye Tarım Zirvesi'ne katılan kadınların hikâyeleri sektörde kadın ağırlığının her geçen gün arttığını gözler önüne serdi. SABAH Gazetesi yazarı Feride Cem'in moderatörlüğünde yapılan "Tarımda Kadın Eli" paneline Topraktan Tabağa Kadın Kooperatifi Başkanı Ebru Baybara, Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Gürsel Appa, Kerevitaş Pazarlama Genel Müdürü (CMO) Gülizar Öcal, Tarım Kredi Kooperatifleri Ürün Geliştirme ve Satış Daire Başkanı Hadiye Arzu Araz ve Foça FOOKOP Doğal Ürünler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Eren Tunga hem yerel kalkınmaya sağladıkları destekleri hem de ülke ekonomisine katkılar hakkında bigi verdi. 2016'da başlayan hikâyelerini ve Mardin merkezli araştırmalarını anlatan Baybara, şunları kaydetti: "Toplumsal gönüllülük temelleriyle kurulmuş kooperatifimiz, 2018'den bu yana her geçen gün daha fazla çiftçiye, ürüne ve istihdama ulaşıyor. Sorgül buğdayı ile yerel üretimin gücünü ortaya koyduk. Restoranlar piyasaya makul fiyatta sürdüğümüz ürünle başarılı bir performans gösterdik ve daha fazla insanı yerel tüketim modeline davet ettik." Kooperatifin gastronomi eğitimi alanında bir okul projesine hazırlandığını belirten Baybara, projenin uluslararası arenada da büyük ilgi gördüğünü kaydetti.Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Gürsel Appa, ziyan olan bölgenin en gözde ürünü mandalinaya katma değer kazandırma hedefiyle yola çıktıklarını belirtti. Appa, kooperatifin sıfır atık hedefi odaklı çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: "Mandalinayı 12 ay boyunca kazanç kapısı haline getirdik. Sirkeden enginar reçeline kadar 20'ye yakın ürün geliştirildik. Dünya çapında ödüller aldık." Kadın çiftçilere yönelik devlet desteklerinin önemine değinen Appa, sürdürülebilir tarım anlayışını yaygınlaştırmak için çalışmalarını devam ettirdiklerini ifade etti.Kerevitaş Pazarlama Genel Müdürü (CMO) Gülizar Öcal da tarımda sürdürülebilirlik ve sözleşmeli tarım modelinin önemine dikkat çekti. Dünyada gıdanın yüzde 53'ünün israf edildiğini belirten Öcal, kurum olarak gıda israfını önlemek için çalıştıklarını söyledi. Öcal, "Operasyonlarımızın merkezinde sürdürülebilirlik var. Sözleşmeli tarım modeline çok önem veriyoruz. Tarımsal sürdürülebilirlik için gıda kaybını sıfıra indirmeyi hedefliyoruz. Fırsat eşitliğine yönelik Tarımın Kadın Yıldızları projesini yürütüyoruz. Üretenin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.Tarım Kredi Kooperatifleri Ürün Geliştirme ve Satış Daire Başkanı Hadiye Arzu Araz ise Tarım Kredi Kooperatifleri'nin özkaynaklarıyla büyüyen ve tamamen ortaklarının katkılarıyla faaliyetlerini sürdüren bir yapı olduğunu belirtti. Kooperatifin yerel kalkınmaya ve ülke ekonomisine yaptığı katkılara dikkat çeken Araz, şu bilgileri paylaştı: "Tarım Kredi Kooperatifleri olarak, tamamen özkaynaklarla çalışan bir kredi kooperatifiyiz. Şu anda 865 bin arkadaşımız var. Ortaklarımızdan aldığımız ürünleri 18 fabrikamızda işliyoruz. Amacımız en kaliteli ürünü uygun fiyata satışa sunarak, hem üreticiye hem de tüketiciye fayda sağlamak. Sözleşmeli tarım modeli bizim için çok önemli. Bu da üretimin sürdürülebilir hale gelmesini sağlıyor."Foça FOOKOP Doğal Ürünler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Eren Tunga, bölgeninin tarım ve turizm ile öne çıktığını söyledi. Tunga, faaliyetleri ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Biz koopertif olarak tarım ve turizmin birbirini güçlendirdiği bir model benimsedik. Bölgenin başat ürünü zeytin. Çok kaliteli bir zeytine sahibiz. Bu ürün üzerinden ilerledik. Piyasaya özgün ürünler sunuyoruz."