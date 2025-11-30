Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Demokrasi serüveninde önemli bir yer edindi

Sabah Gazetesi'nin 40. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Sabah'ın tam 40 yıldır sürdürdüğü doğru ve ilkeli habercilik misyonu, ülkemiz basın tarihinde silinmez bir yer edinmiştir. Kırk yıl boyunca Türk basınının gelişimine yön veren, doğru, güvenilir ve tarafsız habercilik anlayışıyla geniş bir okur kitlesine ulaşan Sabah, ülkemizin demokrasi serüveninde önemli bir yere sahiptir.Sabah, sadece bir gazete olmanın ötesinde, toplumun nabzını tutan, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi görev edinmiş güçlü bir iletişim mecrasıdır. Ülkemizin kalkınma hedeflerine, milli değerlerine ve toplumsal birlik anlayışına katkı sunan yayın çizgisiyle basın tarihimizde özel bir yer edinmiştir. Tarım ve orman sektörü, ülkemizin ekonomik bağımsızlığı, gıda güvenliği ve kırsal kalkınması için stratejik bir öneme sahiptir. Bu sektörlerdeki gelişmelerin, sorunların ve potansiyelin doğru bir şekilde kamuoyuna aktarılması, sağlıklı politikaların oluşturulması ve sektörün sürdürülebilir büyümesi açısından kritik bir rol oynamaktadır. Bu minvalde; çiftçilerimizin sesi olmanız, tarım politikalarına yönelik dezenformasyon faaliyetlerine karşı gösterdiğiniz katkı ve tüketicilerin doğru bilgilere ulaşmasını sağlamanız, gazetenizin toplumsal faydasını açıkça ortaya koymaktadır.40 yıllık bu yolculuk, aynı zamanda özverili gazetecilerin, editörlerin, yazarların ve tüm çalışanların emeğiyle anlam kazanmıştır. Her dönemde çağın gereklerine uyum sağlayarak dijital dönüşümde de öncü bir duruş sergileyen Sabah, habercilikte güvenin adresi olmayı sürdürmektedir. Bu vesileyle, Sabah Gazetesi'nin tüm çalışanlarını ve yöneticilerini tebrik ediyor; nice başarılı, ilkeli ve özgür habercilikle dolu yıllar diliyorum.