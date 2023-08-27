Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan deniz kaplumbağalarına koruma

Tarım ve Orman Bakanlığı, nesilleri tehlike altında olan deniz kaplumbağalarının korunması için çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversiteler ve gönüllü kuruluşlarla yaptığı iş birliği sonucunda yüz binlerce deniz kaplumbağası yavrusunu mavi sularla buluşturuyor.



DKMP Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin taraf olduğu Bern (Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması) ve Barcelona (Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması) sözleşmeleri kapsamında deniz kaplumbağalarının (Caretta caretta-İribaş deniz kaplumbağası, Chelonia mydas-Yeşil deniz kaplumbağası) korunması amacına yönelik çalışmalar yürütüyor.



Göçmen olan bu canlılar, her yıl 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında ülkemiz kumsallarına geliyor ve geceleri sadece dişileri yumurtalarını bırakmak üzere sahillere çıkıyor. Yuvalama sezonu boyunca bu alanlarda DKMP Genel Müdürlüğü personeli ve gönüllüler yuva koruma ve takip çalışmaları yapıyor.



Deniz kaplumbağalarının neslinin devamı maksadıyla belirlenen 20 önemli alandan 14'ü DKMP Genel Müdürlüğünce korunuyor. Alınan tedbirler sayesinde her yıl denizle buluşturulan kaplumbağa sayısı artıyor. Son olarak 2022 yılında kaplumbağa kumsallarında yumurtalardan 335 bin 216 adet caretta caretta ve 330 bin 480 adet yeşil kaplumbağa yavrusu olmak üzere toplam 665 bin 696 deniz kaplumbağası Türkiye sahillerinden denize kavuştu.



Bu yıl da her yıl olduğu gibi Mayıs ortalarında başlayan yumurtalardan yavru çıkışlarının Eylül ayı ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor.



DENİZ KAPLUMBAĞALARI UYDU İLE TAKİP EDİLİYOR



Deniz kaplumbağaları koruma çalışmalarının yanı sıra beslenme, kışlama alanları gibi bilgilerin belirlenmesi için uydu vericiler takılarak takibe de alınıyor. 2010 yılından bu yana toplam 51 kaplumbağaya verici takıldı. Halen 7'sinden veri alınan kaplumbağalardan birinin Akyatan'dan Kuzey Afrika'ya kadar gittiği tespit edildi. İzlenen kaplumbağalara Bodrum Karya, Dalyan, Fethiye ve Dolunay gibi isimler verildi.



Öte yandan DKMP Genel Müdürlüğü, deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarının bulunduğu Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay Valiliklerine bir genelge gönderdi. Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağaların göç ederek kendi besinlerini bulabildikleri anımsatılan yazıda, söz konusu canlıların elle beslenmesinin ve bu amaçla turistik tur düzenlenmesinin önüne geçilmesi istendi.



DKMP Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca sahillerde, yuvalara kum altı ve kum üstü kafesleme çalışmaları yapılıyor ve su altında kalan kafesler daha kuru kumul ortamlara taşınıyor.



DENİZ KAPLUMBAĞALARININ NESLİNİN DEVAMI SAĞLANIYOR



Yaşamlarının neredeyse tamamını denizlerde geçiren ve sadece yumurtlamak için mayıs ve eylül ayları arasında karaya çıkan deniz kaplumbağalarının 115 milyon yıldır yerkürede yaşadığı tahmin ediyor. Nesilleri tehlike altında olan ve çevre kirliliği, iklim değişikliği, sahillerin olumsuz kullanımı, ses ve ışık kirliliği gibi pek çok tehditle karşı karşıya kalan deniz kaplumbağaları için yapılan koruma çalışmaları bu türlerin neslinin devamı için büyük önem arz ediyor.



"NESİLLERİ ARTSIN, ÇOĞALSIN. KUMSALLARIMIZDAN EKSİK OLMASIN"



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deniz kaplumbağası yavrularını mavi sularla buluşturmaya ve nesillerini korumaya devam ettiklerini belirtti. Yumaklı paylaşımında, "Geçtiğimiz yıl yaklaşık 666 bin yavru kaplumbağayı sahillerimizden denize uğurlamıştık. Bu yıl da yavruları suya kavuşturmaya devam ediyoruz. Nesilleri artsın, çoğalsın. Kumsallarımızdan eksik olmasın" ifadelerini kullandı.