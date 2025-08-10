Tarımda susuz yaz buğday, arpa ve mercimeği vurdu

Küresel iklim krizi Türkiye'de etkilerini göstermeye devam ediyor. Nisan ayında tarihin en büyük 'don' olayıyla karşılaşan tarım sektörü şimdi de kuraklıkla mücadele ediyor. Özellikle Türkiye'nin Güneydoğusu Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa ile Türkiye'nin buğday ambarı Konya, kuru tarım alanlarında susuz bir yaz yaşıyor. Milyonlarca dönüm tarlada buğday, arpa ve yeşil mercimek kuraklık nedeniyle yanarken, ürün alınabilen kısıtlı alanda ise verim beşte bir oranında düştü. Konuyu Tarım Bakanlığı'na rapor eden Ziraat Odaları, çiftçi için krediyi faizsiz erteleme ile yeni ekim dönemi için tohum, gübre, ilaç ve kredi desteği talebinde bulundu.Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Çınar Ziraat Odası Başkanı Mehmet Cevat Delil, Diyarbakır'da 6 milyon dönüm tarım arazisi bulunduğunu belirterek, "Bu arazilerin 1.5 milyon dönümü yani dörtte biri kuraklıktan etkilendi" dedi. 1.5 milyon dönüm arazinin 1.2 milyon dönümünde buğday, 250 bin dönümünde arpa, 50 bin dönümünde de kırmızı mercimek ekimi yapıldığını anlatan Delil, ürünlerin yüzde 80'inin kuraklık nedeniyle yandığını kaydetti. Delil, "Yani 600 bin ton buğday, 110 bin ton arpa ve 10 bin ton da mercimek kuraklık nedeniyle zayi oldu" şeklinde konuştu. Konuyu Tarım Bakanlığı'na raporlarla sunduklarını anlatan Delil, banka kredilerinde faizsiz erteleme ile eylül ayından itibaren başlayacak olan ekim için kredi ve tohum desteği talep ettiklerini kaydetti.Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz ise 12'nci aydan itibaren kuraklığın etkilerinin hissedildiğini söyledi. Kırkgöz, "Kıraç arazilerde dekar başına 50 ila 150 kilogram ürün alınabildi. Ancak bazı çiftçilerimiz hiç ürün alamadı" dedi. Çiftçinin sulu tarım yapılan alanda yüzünün güldüğünü anlatan Kırkgöz, "Bu tarlalarda verim artışı gözlemledik. Dekar başına 800-900 kilograma kadar ürün çıktı. Tahminlerimize göre geçen yıl 2.2 milyon ton olan buğday rekoltesi bu yıl 1.8 milyon tona düşecek. Arpa üretiminde ise 1.2 milyon tondan 850-900 bin tona gerileyecek" ifadelerini kullandı. Kırkgöz, kurak geçen dönemlerde, kıraç alanda üretim yapan çiftçilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.Şanlıurfa il koordinasyon Kurulu ve Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, tarihin en büyük tarımsal kuraklıklardan birini yaşadıklarını söyledi. İpar, "Şanlıurfa'da 1 milyon 600 bin dönüm arazide buğday, arpa ve mercimek üretimi var. Bu alanın yüzde 70'ine biçerdöver dahi giremedi çünkü ürünler yandı. Kalan yüzde 30'luk kısımda da verimlilik düştü" dedi.Sorunu yakından takip eden Tarım İl Müdürlüğü görevlileri ve TARSİM yetkilileri, sahada incelemeler bulundu. Verim düşüklüğünü rapor eden görevliler, çiftçilerin taleplerini de dinliyor.