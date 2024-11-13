TARSİM’den çiftçilere 72.5 milyar TL hasar tazminatı

Doğal afetlere ve fiyat dalgalanmalarına karşı üretici ve yetiştiricilere, "Koruma kalkanı" olan Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM), 1 Haziran 2006'dan bu yılın eylül ayı sonuna kadar 74.8 milyar lira devlet prim desteği ve 72.5 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yapıldı. Tarım sigortasında poliçe bedelinin yüzde 50-67'si Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Söz konusu destek, açık alanda yetişen meyvelerde don riski için yüzde 67, köy bazlı kuraklık verim sigortası ve gelir koruma sigortası için yüzde 60 ve diğer tüm branşlarda yüzde 50 olarak uygulanıyor. TARSİM kapsamında Haziran 2006-Eylül 2024 döneminde toplam 25.6 milyon poliçe düzenlendi. Toplam sigorta bedeli 3.8 trilyon lira olan tarımsal varlık, sigorta kapsamına alındı. Buğday ile başlayan gelir koruma sigortası kapsamına 2024-2025 üretim sezonunda arpa da dahil edilecek. Sonraki yıllarda stratejik öneme sahip yeni ürünler de bu sigorta kapsamına alınacak.