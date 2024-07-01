Tasarruf takip sistemi kuruluyor

AK Parti, kamudaki tasarruf tedbirlerine tam uyum için özel takip mekanizması kurulmasını sağlayacak yasa teklifi hazırlıyor. Teklif, önlemlere uymayan kamu görevlilerine cezai yaptırım da öngörüyor. Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti grubu ekonomik paketin yasal ayağı için iki ayrı yasa teklifi üzerinde çalışıyor. Bu tekliflerden biri vergi, diğeri de tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeriyor. AK Parti kısa süre içinde tasarruf tedbirleri ile ilgili teklifi Meclis Başkanlığı'na sunacak. Meclis tatile girmeden yasalaştırılacak teklifte yer alan değişiklikler şöyle:Bakanlıklar ve kamu kurumlarının önlemlere uyup uymadığı anlık takip edilecek. Bu kapsamda uygulamalar Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi ve Kamu Filo Yönetim Sistemleri aracılığı ile izlenecek.Her bakanlıkta, tasarruf tedbirlerini takip eden bakan yardımcıları olacak. Kurumlarda üst düzey yöneticiler, illerde valiler, belediyelerde ise belediye başkanları tarafından önlemler denetlenecek.Tedbirlerin aksamadan hayata geçirilmesi için kamu personeline bazı yaptırımlar uygulanacak. Devlet Memurları Kanunu'nda uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması gibi cezalar öngörülüyor. Tasarruf tedbirlerine uymayan kamu görevlileri için bu cezalardan biri verilecek. Hangi durumda hangi cezanın verileceği üzerindeki çalışma halen devam ediyor.