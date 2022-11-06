T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu “21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi’nde” konuşacak

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı Zirve'de '21.Yüzyıl Belediyeciliği ve Yerel Yönetimler', 'Geleceğin Belediyeciliğinde Altyapı Çalışmaları ve Ulaşım Modelleri' , 'Yerel Yönetimlerde Spor', 'Akıllı Şehirler, Dijitalleşme ve Inovatif Uygulamalar', 'Sosyal Belediyecilikte Turizm ve Gastronomi' ve 'Yenilenen ve Büyüyen Şehirler' panellerinde Türkiye'nin dört bir yanından katılacak belediye başkanları ve akademisyenler ile derinlemesine konuşulacak.

A Haber Spikeri Salih Nayman ve A Haber Kanalı Haber Koordinatörü Metin Algül'ün açılış konuşmalarıyla başlayacak '21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ile başlayacak.

Moderatörlüğünü A Haber Spikeri Erkan Tan'ın yapacağı "21.Yüzyıl Belediyeciliği ve Yerel Yönetimler" konulu panele Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBB Başkanı Fatma Şahin, Mamak Belediye Başkanı – ABB Ak Parti Grup Başkanı Vekili Murat Köse, Esenler Belediye Başkanı– İBB Ak Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu katılacaklar.

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak'ın moderatörlüğünü yapacağı "Geleceğin Belediyeciliğinde Altyapı Çalışmaları ve Ulaşım Modelleri" konulu panelde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı konuşmacılar arasında yer alacak.



"Yerel Yönetimlerde Spor" konulu panelin moderatörlüğünü A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin yapacak. Bu panelin konuşmacıları Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin olacak.



"Akıllı Şehirler, Dijitalleşme ve Inovatif Uygulamalar" konulu panelin moderatörleri Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Faruk Erdem ve A Para Yayın Koordinatörü ve Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Özlem Doğaner olacak. Bu panel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yı ağırlayacak.

"Sosyal Belediyecilikte Turizm ve Gastronomi" konulu panelin konuşmacıları Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan olacak ve moderatörlüğünü A Haber Spikeri Cansın Helvacı yapacak.

"Yenilenen ve Büyüyen Şehirler" konulu panelin moderatörü A Haber Spikeri Haktan Uysal olacak ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan konuşmacı olacak.

Zirve A Haber YouTube kanalından ve Sabah TV'den canlı olarak izlenebilecek.