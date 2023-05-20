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Giriş Tarihi: 20.5.2023 16:02

TCG Nusret Karadeniz'e açıldı

TCG Nusret Müze Gemisi 23 Mayıs 2023'de Zonguldak Limanı Ro-Ro Rıhtımında halkın ziyaretine açılacak.

İHA
TCG Nusret Karadeniz’e açıldı

Tarihe yön veren Çanakkale Savaşının zaferle sonuçlanmasını sağlayan en önemli stratejik manevralarından birini gerçekleştiren Kahraman Nusret Mayın Gemisi, Çanakkale muharebelerinde 8 Mart 1915 sabahı büyük bir gizlilik içerisinde Erenköy Koyu önlerinde döşediği 26 mayına çarpan müttefik donanmasına ait Ocean, Irresistible ve Bouvet zırhlılarının batması" Gaulois, Suffren ve Inflexible " zırhlılarının ağır hasar alması ile 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanılmasında büyük rol oynadı.

Halka ve özellikle gençlere o dönemde yaşanan tarihi olayları aktarmak, tarih bilincini arttırmak, deniz müzelerinin tanıtılması, denizciliğin sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması ile Türk Deniz tarihinde farkındalık oluşturulması için TCG Nusret (N-16) müze gemisi, Karadeniz'de liman ziyaretlerinde bulunacak ve gemi halkın ziyaretine açılacak. Bu çerçevede 23 Mayıs günü Zonguldak Limanı Ro-Ro rıhtımına yanaşacak olan gemi halkın ziyaretine açılacak.

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TCG Nusret Karadeniz'e açıldı
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