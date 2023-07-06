Tek hane enflasyon ve mali disiplin vazgeçilmez

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomide rotayı çizdi. Bakan Şimşek, ekonomi programının 3 temel bileşeninin "mali disiplinin tesisi, enflasyonun düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma, yapısal reformlar" olduğunu vurguladı. Yeni dönemde enflasyon hedefine uyumlu gelirler politikası uygulanacak, kademeli sıkılaştırma sürecek, mali disiplin güçlendirilecek. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni ekonomik programa ilişkin açıklamada bulundu.Bakan Şimşek, "Programımızın üç temel bileşeni var: Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi, enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası, makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar" dedi. Bakan Şimşek'in bütçe açığında işaret ettiği Maastricht kriterleri, AB'ye üye ülkelerin Ekonomik ve Parasal Birliğe katılabilmeleri için gerekli esasları belirliyor. Buna göre üye ülkelerin devlet borçlarının milli gelire oranının yüzde 60'ı, bütçe açığının da yine milli gelire oranının yüzde 3'ü geçmemesi gerekiyor. Bakan Şimşek'in reform ajandasında ürün piyasası reformu, tarımsal reformlar, işgücü piyasası reformları başta olmak üzere yapısal reformlar hızlı bir şekilde yaşama geçirilecek. Enflasyonun tek haneye düşmesi için sıkılaştırıcı para politikası sürerken, gıda enflasyonunu frenlemek için maliyet düşürücü uygulamalar gelecek.Finansalürünlerde çeşitliliğe gidilecek. Yeni dönemde borç stoku içinde döviz cinsi borçların payı azaltılacak. Borçlanmanın ortalama vadesi artırılacak, borçlanma kompozisyonunda sabit getirili ve TL cinsi enstrümanlara ağırlık verilecek, döviz rezervleri artırılacak. Sürdürülebilir ekonomik büyümenin devamı için doğrudan uluslararası sermaye yatırımları artırılacak. Teşvik edici ilave düzenlemeler yapılacak.ÜRÜN piyasası reformları kapsamında rekabet artırılacak. Girişimciliğe yönelik yasal ve idari engeller ile belirsizlikler son bulacak. Lisans ve izin sistemi sadeleştirilecek. İş gücü piyasası reformları ücretlerin belirlenmesinde ekonomik dengeler, işgücü verimliğindeki gelişmeleri gözetecek mekanizmalar geliştirilecek. İstihdam büroları gibi modellerle geçici istihdam imkânı da sağlanacak.