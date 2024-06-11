Tek tıkla yatırımcı olma fırsatı

Türkiye'de yatırım fonuna para yatıranların sayısı 5 milyonu aştı. Portföy büyüklüğü de 3 trilyon TL'yi geçti. Bir yılda 1.2 milyon yeni yatırımcı piyasaya girerken toplam 2.1 trilyon TL bu alana yönlendi. Dijitalleşme sayesinde bu rakamın hızla büyüyeceği öngörülüyor. Cep telefonundan bir tıkla alternatif yatırım fonu olarak adlandırılan Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) ve Gayrimenkul Yatırım Fonları'na (GYF) para konabiliyor. Yeni hayata geçen Fonmap uygulamasıyla her seviyeden nitelikli yatırımcı, evrakla uğraşmaksızın bir çok sektörden şirkete ve getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere yatırım yapabilecek. Bir hafta önce faal olan ve altı fonu barındıran Fonmap'in Genel Müdürü Tuba Ertugay, bu rakamın sene sonunda 50'ye ulaşacağını kaydetti. Avrupa, Londra ve Körfez Bölgesi'ndeki yatırımcıları Türkiye'ye çekmek ve buradaki fonlara yatırım yapmalarını sağlamak için çalıştıklarını aktaran Ertugay, çipli pasaportla uzaktan erişim için düzenleyici kurumlarla görüştüklerinin de altını çizdi.