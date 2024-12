Teknoloji ve girişimcilik dünyası Take Off İstanbul’da

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve dünyanın birçok yerinden girişimcilik ekosisteminin en önemli bileşenlerini bir araya getiren Take Off Girişim Zirvesi, kapanış töreniyle sona erdi. Bu yıl alanında öncü isimlerin, teknoloji tutkunlarının ve yenilikçi teknoloji girişimlerinin buluşma noktası olan zirve, 25 ülkeden 125 yatırımcı ve 23 ülkeden 250 teknoloji girişimini ağırladı. Ziyaretçilerine girişimci, paydaş ve sponsorların stantlarında farklı ürünleri deneyimleme, ilham veren konuşmacıları dinleme ve birçok önemli isimle tanışma fırsatı sunan Take Off İstanbul, iki günde 15 bin teknoloji ve girişim meraklısına ev sahipliği yaptı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın sunumuyla başlayan Take Off İstanbul 2024, teknoloji dünyasının farklı alanlarına ışık tutan konferanslar ve panellere sahne oldu. Yapay zekâ, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve ileri teknolojiler gibi geleceği şekillendiren konular etkinlikte kapsamlı bir şekilde ele alındı.Zirve, bu yıl iki farklı sahneyle girişimcilik ekosistemine ilham kaynağı oldu. Ana sahnede ilham verici konuşmalar ve ileri aşama girişimlerin sunumları gerçekleştirilirken, start-up sahnesi erken aşama girişimler için özel bir platform sundu. Ana sahnede 30 konuşmacının katılımıyla toplamda 21 oturum düzenlendi. Ayrıca, büyüme aşamasındaki 21 girişim, projelerini ana sahnede sunarak hem yatırımcılar hem de sektör temsilcileriyle buluştu. Start-up sahnesi ise 150 erken aşama girişimin sunumlarına ev sahipliği yaparken, eğitim programları ve farklı kurumların faaliyetlerini paylaştığı oturumlarla zengin bir içerik sundu.