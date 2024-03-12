Teknopark İstanbul’un 4 firması kompozit sektörünün dev buluşması JEC World Fuarı’nda büyük ilgi gördü

Kompozit malzemeler ve uygulamalarına yönelik dünyanın önde gelen küresel ticaret fuarı JEC World 2024, Fransa'nın başkenti Paris'te kapılarını açtı. Sektör profesyonellerine global ölçekte inovasyon, iş ve ağ oluşturma olanakları sunan fuara ilgi büyük oldu. Türkiye Milli Katılımı 2013 yılından itibaren İstanbul Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen JEC World 2024 Kompozit Fuarı'na, Teknopark İstanbul firmaları Alloy Additive, Adente, Plustechno ve Promakim inovatif ürünleriyle katıldı. Firmalar, İstanbul Ticaret Odası platformunda kendilerine ayrılan bölümlerde tecrübe ve inovasyon sonucu geliştirdikleri ürünler hakkında bilgi vererek görüşmeler gerçekleştirdi.

"İTO OLARAK SAVUNMA SANAYİNDEKİ GÜCÜMÜZÜN PERÇİNLENMESİNE KATKIDA BULUNUYORUZ"

İTO Başkanı ve Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şekib Avdagiç, İTO'nun, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile birlikte kurucularından olduğu Teknopark İstanbul ile Türkiye'nin savunma sanayindeki gücünün perçinlenmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Avdagiç, küresel ölçekte tanınan bir derin teknoloji merkezi haline gelen Teknopark İstanbul'un 2024 yılı itibarıyla 552 firma, 3 bin 494 milli proje ve 9 bin 997 Ar-Ge mühendisine ev sahipliği yaptığı bilgisini verdi.

Avdagiç, "İTO olarak girişimcilikte ortaya koyduğumuz perspektifi de Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ile zirveye taşıyoruz" dedi.

HER FİRMA FARKLILAŞTIRMIŞ ÇÖZÜMLER SUNUYOR

Fuara katılan Teknopark İstanbul bünyesindeki firmalardan Alloy Additive, Havacılık, Savunma, Uzay, Petrokimya, Otomotiv, Kompozit Kalıpçılığı gibi birçok endüstri için başta titanyum ve nikel gibi egzotik alaşımlarla 3D büyük boyutlu metal parçalar üretiyor.

Adente, HP-RTM, Filaman Sarma ve Pultrüzyon gibi zorlu kompozit süreçlerindeki tecrübelerini kullanarak yeni mühendislik teknolojileri geliştirip uyguluyor. Müşterinin istekleri doğrultusunda özelleştirilmiş ürün ve makina çözümleri sunuyor.

Plustechno, yapı kimyasalları/malzemeleri alanında kendi know-how'ını üretip, patentli ürünleriyle çimento, beton ve seramik sektörüne hizmet veriyor.

Promakim'in ise dijital üretim ve baskı sistemleri çözümlerindeki hizmetlerinin yanı sıra Endüstriyel 3B Üretim Sistemlerinde yatırımları bulunuyor.