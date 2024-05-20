Teknosa’dan 1 milyarlık yatırım

Teknosa, 2023 yılı üçüncü çeyrekte başlattığı 'Dijital Odaklı Dönüşüm' programıyla hedeflerini büyütmeyi amaçlıyor. Sabancı Topluluğu şirketlerinden Teknosa'nın CEO'su Sitare Sezgin, "Şirketimizi güçlü fiziksel varlığa sahip dijital tüketici elektroniği platformuna dönüştürmeye devam ediyoruz. 'Dijital Odaklı Dönüşüm' adını verdiğimiz program kapsamında 1 milyar TL'lik yatırım planlıyoruz. 2024 yılında da büyüme ivmemizi sürdürerek, e-ticaret brüt işlem hacmimizi 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. CEO Sezgin, dijitalleşme, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik odağıyla istikrarlı bir biçimde büyüdüklerini belirterek, 2024 yılında da pazarın üzerinde büyüyerek, sürdürülebilir kârlılığı korumak istediklerini dile getirdi. Sitare Sezgin, "Pazaryeri ile daha da güçlendirdiğimiz dijital kanallarımızla e-ticaret brüt işlem hacmimizi 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz" değerlendirmesini yaptı.