Temel amaç fiyat istikrarı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni başkanı Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, faizi 6.5 puan artırdı. PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.5'ten yüzde 15'e çıkardı. Böylece Merkez Bankası 18 Mart 2021'den bu yana ilk faiz artırımını gerçekleştirmiş oldu. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemde de faiz artırımlarının devam edeceğinin mesajı verildi.PPK sonrası yapılan açıklamada, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar verildiği belirtildi. Enflasyonun küresel ekonomide düşüşte olduğu fakat halen uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde seyrettiğine dikkat çekilerek, "Bu nedenle, bütün dünyada merkez bankaları enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler almaktadır" denildi. Türkiye'de, yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret ettiğine vurgu yapılarak, "Bu gelişmede yurtiçi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmuştur. Kurul, bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir" değerlendirmesinde bulundu.PPK'nın politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyeceği ifade edilerek, "Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" denildi.Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre 9-16 Haziran tarihleri arasındaki haftada Merkez Bankası'nın toplam döviz rezervi 3 milyar dolardan fazla artarak 102.8 milyar dolara çıktı. Yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasına girişi de devam etti. 2-9 Haziran arasında 261.8 milyon dolarlık net alım gerçekleştiren yabancılar, 9-16 Haziran haftasında da 313.4 milyon dolarlık alım yaptı. Böylece hisse senedi piyasasına 2 haftada 575.2 milyon dolar giriş oldu.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, refah ve kalkınma için sürdürülebilir büyümenin vazgeçilmez önkoşul olduğunu kaydetti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Şimşek, sürdürülebilir büyümenin bir yandan yatırımlar ve istihdam artışı diğer yandan da verimlilik artışı ile sağlanacağını söyledi. Şimşek, "Yatırım ve istihdam için en önemli belirleyici etken öngörülebilirliktir. Bunu sağlayacak olan ise güvendir. Güven, ancak kurala göre politikalar uygulanarak temin edilebilir" dedi. Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: "Fiyat istikrarına odaklanan ve finansal istikrarı gözeten kurala dayalı para politikası, öngörülebilir maliye politikası, piyasa ekonomisi, serbest kambiyo rejimi, dışa açık ekonomi ilkelerine dayalı politika çerçevesi Türkiye'ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacaktır. Bu ise yatırımların ve üretimin finansmanını çok daha kolay hale getirecek, Türk Lirası'nın güvenilir bir para birimi haline gelmesini sağlayacaktır. Paramızın istikrarlı ve güvenli olması, dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür. Ekonomi felsefemizin temeli; piyasa ekonomisi, dışa açık serbest kambiyo rejimi, dalgalı kur sistemi ve enflasyon hedeflemesi modeli ilkeleri tarafından belirlenen çerçeveye dayanmaktadır. Merkez Bankası'nın aldığı kararı bu çerçevede değerlendirmek gerekir."