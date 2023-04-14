THY 2033 rotasını belirledi: 52.2 milyar $ gelir150 bin çalışan

Geçen yıl 18.4 milyar dolar gelir, 2.8 milyar dolar net kârla tarihinin en iyi finansal performansına imza atan Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası Türk Hava Yolları (THY), kuruluşunun 100. yılına ilişkin hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Genel Müdür Bilal Ekşi ve genel müdür yardımcılarının da hazır bulunduğu basınla buluşma toplantısında önümüzdeki 10 yıl için belirledikleri hedefleri paylaştı.Eskiden THY'ye "Butik hava yolu" denildiğini hatırlatan Bolat, "Ancak 20 yılda dünyanın zirvesine çıktık. 2033'te de hem zirvedeki yerimizi koruyacağız, hem de daha ileriye gideceğiz" dedi. THY'nin Avrupa Hava Yolları Birliği arasında 2003'te 11'inci sırada olduğunu hatırlatan Bolat, "20 yılda Avrupa'da network taşıyıcısı olarak bir numara olduk. En büyük hava yolu şirketi olduk" sözleriyle aldıkları yola dikkat çekti. Bu sürede her yıl kâr ettiklerini kaydeden Bolat, şöyle devam etti: "Sadece 2016'da terör olayları nedeniyle bir de pandemide küçük zararlarımız oldu. Büyümemiz hormonlu değil sürdürülebilir. Geçen yıl da 2.8 milyar dolara yakın kâr ettik. Hiçbir şekilde devletin başka kurumlarının para enjekte ittiği bir havayolu şirketi değiliz. Uçaklarımızı devlet almıyor. THY başkalarının çizdiği sınırlar içinde kalmadı, sınırlarını kendi çizdi. Atatürk Havalimanı'nda kalsaydık bugünkü büyüklüklere ulaşamazdık. Orada maksimum hareket sayısı saatte 70'ti, İGA'da 110'a çıktı."Son 20 yılda her yıl ortalama yüzde 12.2 ile dünya ortalamasının üç katı büyüdüklerine dikkat çeken Bolat, 10 yıllık hedeflerini ise şöyle özetledi: "Biraz daha temkinli bir büyüme hızı olan yüzde 7.4'le 171 milyon yolcu, 400 nokta ve dünyada arz edilen koltuk kapasitesini ifade eden AKK'de ikinci sıraya gelmeyi hedefliyoruz. Şu anda dünyada 2.6'sını aldığımız pazarın 3.8'ini almak istiyoruz. 2033'te ekonomiye katkımız 144 milyar dolara çıkarken, 10 yıllık dönemdeki toplam katkımız ise 1.1 trilyon dolara çıkacak. 171 milyon yolcu taşıyacağız, uçak sayımız 813'e çıkacak. 150 bin çalışanımız olacak."Deprem sürecinde bölgeye yaptıkları yardımlara da değinen Bolat, "106 milyon dolar nakit, 74 milyon dolar uçuş desteği, 100 milyon dolar da deprem konutları için verdik" dedi. Bu yıl planladıkları 10 bin yeni istihdamın binden fazlasını depremzedelere ayırdıklarını anlatan Bolat, şu bilgileri verdi: "Yaklaşık 500'ü kabin memuru olacak. Şartları biraz daha esnettik. Lise mezunu ve üstü depremzedeleri istihdam edeceğiz. Dil konusunda da biraz daha esnek olacağız." Yurtiçi çalışanlarının yüzde 10'unun EYT'li olduğu bilgisini veren Bolat, bunlarla ilgili mecburi bir emeklilik politikamız olmayacağını kaydetti. Bolat, geçen yıl dış kaynak personelleri ile birlikte 75 bin civarında olan yolcu sayılarını bu yıl 85 bine ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.ANADOLU Jet'i 2024'te ayrı bir hava yolu olarak konumlandıracaklarını anlatan Bolat, "Sabiha Gökçen merkezli olacak. Daha düşük maliyetlerde artan rekabet gücü için şirketimizi konumlandıracağız. 2033'te 32 uçaklık bir hava yoluna dönüştüreceğiz. Dış kapasite oranımızı 175'e çıkaracağız. 2028'e kadar yüzde 98'i yeni nesil uçaklardan oluşacak" diye konuştu.2022'DE Türk ekonomisine sundukları 51 milyar dolarlık katkıyı bu yıl 56 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Bolat, yolcu kapasitelerini yüzde 15-20, yurtiçinde ise yüzde 35-40 artırmayı planladıklarını anlattı. 85 milyonun üzerinde yolcu ağırlayacaklarını anlatan Bolat, filolarının da 427 uçağa ulaşacağını kaydetti. 295 olan dünyada uçtukları dış hat nokta sayısını 345'e çıkaracaklarını anlatan Bolat, "Yakın zamanda Avustralya'ya da uçarak, beş kıtaya uçan havayolu şirketi olacağız. Üzerinde güneş batmayan bir zirvede yolumuza devam edeceğiz" dedi.