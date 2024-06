THY Amerika’nın ilk 10’unda

Türk Hava Yolları (THY), 36 yıl önce New York seferleri ile başladığı Amerika Birleşik Devletleri uçuş ağına 14'üncü nokta olarak Denver'ı da ekledi. 130 ülkedeki 347'nci varış noktası olan Denver'a haftada üç sefer düzenleyecek şirketin, 9 Temmuz itibarıyla da bu noktadaki seferlerini haftada 4'e çıkarıp her yıl binlerce ziyaretçiyi, İstanbul-Denver güzergâhında uçuracak. Hat açılışı için Denver'a giden uçakta bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Denver'ın Amerika'nın üçüncü büyük hub noktası olduğunu söyledi. Bolat, "Bu sene 84 milyon yolcu beklenen Denver, bizim bu bölgede uçabileceğimiz en önemli nokta. Hedefimiz 2 milyon 500 bin Amerikalı'yı Türkiye'ye getirmek" diye konuştu. Ülkede açacakları birkaç nokta daha olduğunu söyleyen Bolat, "Amerika'da ekonomik olarak ilk 10'da olan bütün şehirlere uçuyoruz" dedi. Kişi başı 80 bin dolardan fazla gayri safi milli hasıla ve 1 milyona yakın nüfusu olan Denver'ın ülkenin sekizinci büyük ekonomisi olduğunu söyleyen Bolat, "Türkiye'ye gel, ziyaret et diyoruz" şeklinde konuştu.THY'nin Türkiye'nin Gayri Safi Milli Hasılası'na katkısının 54-55 milyar dolar olduğunu söyleyen Bolat, "810 uçağa çıktığımızda, bu katkıyı daha da artırmak istiyoruz. Bu rakamı 156 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz. Ülkemize yatırımlarımız artarak devam edecek" dedi. Hizmet ihracatından ülkemize 101 milyar dolar döviz geldiğini söyleyen Bolat, "Bunun 55 milyarı Türkiye'de kaldı. Mesela THY olarak 18 milyar dolar döviz getirmişiz" diye konuştu.değeri açısından THY'nin dünyadaki en değerli sekizinci hava yolu şirketi olduğunu söyleyen Bolat, "Bu hisselerimizin değeri. Varlıklarımız ondan çok daha fazla. 17 iştirak şirketimizle birlikte 88 bin çalışanımız var" dedi. Dünyaca ünlü Le Monde'un bir analizinde "THY rakiplerini kıskandırıyor. Küresel bir aktör haline geldi" dediğini hatırlatan Bolat, "Hedefimiz dünyada 100. marka olmak. Doğal olarak büyüyen bir havayoluyuz" şeklinde konuştu.yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de büyümeye devam ettiklerini söyleyen solat, "THY olarak milli projelerin her birinde varız. Kadın, kız, dil, ırk hiçbir şey ayrımı yapmıyoruz. Kısır politik çekişmelere pirim vermememiz lazım. Ayrı bir misyonumuz var. Keşke THY gibi beş tane şirket olsa. Böyle millî şirketleri desteklememiz lazım" dedi.THY'nin network taşıyıcısı olarak Avrupa'nın en büyüğü olduğunu söyleyen Bolat, "Geçen sene 3 milyona yakın Amerikalı'yı taşıdık. Bunların büyük çoğunluğu transit yolcu ama 700 bin Amerikalı'yı turizm için getirmişiz. Cruise ile başka hava yolları ile bu sayı 1.3 milyonu buluyor. Bu sayıyı 2 .5 milyona çıkarmak için Turizim Bakanlığı ile projemiz var" dedi.