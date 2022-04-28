THY kârını 5’e cirosunu 4’e katladı

TÜRK Hava Yolları (THY), geçen yılın ilk çeyreğinde 438 milyon lira olan net kârını, bu yılın aynı döneminde yüzde 406 oranında artırarak 2 milyar 250 milyon liraya çıkardı. Söz konusu dönemde cirosunu ise yüzde 221 artışla 42.6 milyar liraya taşıdı. Aktif büyüklüğü ise yüzde 80 artarak 400 milyara ulaştı. THY, 163 milyon dolar esas faaliyet kârı ve 161 milyon dolar net kâr elde etti. Bu yılın ilk üç ayında toplam gelirleri 3.1 milyar dolar olan şirket, salgın öncesini ifade eden 2019'da aynı dönemindeki toplam gelirlerini yüzde 10 aştı. Toplam gelirin yüzde 32'sini oluşturan kargo gelirleri ise 2019'un aynı dönemine göre yüzde 141 artış gösterdi. Pandemi kaynaklı krizi rağmen rakiplerine göre daha hızlı bir toparlanma gösteren THY, kargo operasyonlarını salgın öncesi döneme göre güçlendirdi.THY, petrol fiyatlarındaki artışa rağmen toplam gider kalemini maliyet azaltıcı tedbirlerle 2022'nin ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 2 düşürdü. Bu yılın ilk çeyreğinde yolcu kapasitesinde ise 2019'un aynı döneminin yüzde 91'ine ulaşarak, iç hatlarda yüzde 83.6, dış hatlarda ise yüzde 68. 6 doluluk oranı ile toplam 12.7 milyon yolcu taşıdı. Mart ayı sonu itibarıyla filosunda 248'i dar, 104'ü geniş gövde, 20'si ise kargo olmak üzere 372 uçağın bulunan THY, geniş uçuş ağı güçlü tarife yapısı ile küresel bir hava yolu şirketi olma kimliğini sağlamlaştırdı.Geçen yıl Avrupa'da en fazla uçan network taşıyıcısı olan Türk Hava Yolları, 2022 yılının ilk çeyreğinde de Avrupalı network taşıyıcılar arasındaki liderliğini korudu. Salgın sürecinde kargo taşımacılığının katkısı ile kriz dönemini fırsata çeviren THY, bu yılın şubat ayı verilerine göre ise kargo pazarında dünyanın en büyük 5'nci hava kargo taşıyıcısı oldu. THY bağlı şirketleri ile birlikte 60 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyor.DÜNYA Bankası'nın en çok kamu ihalesi kazanan şirketlere ilişkin yanlış bilgilerle hazırladığı raporu yayından kaldırmasına tepki dinmiyor. Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, "Dünya Bankası İstanbul Havalimanı gibi birçok mega projeyle ilgili hesaplamalarda hata yapıyorsa kime güveneceğiz? Neyi referans alacağız? Mega projelerle kalkınmayı sağlamış bir tane ülke yok, böyle bir kanıt da yok ama Dünya Bankası'nın hatalı bir rapor yazarak, rakamlar konusunda bizi yanlış yönlendirmiş olmasını esefle karşıladım. Müteahhitler şu kadar iş almış diyeceğim ama neyi referans alacağız" dedi. Dünya Bankası tarafından yayınlanan 2002-2020 yılları arasında dünyada kamudan en çok ihale alan 10 şirkete ilişkin veride, 5 Türk şirketinin yer aldığı belirtilmişti. Alkin, listeyle ilgili ciddi hesaplama hataları olduğunu ifade ederek, dünyanın her yerinde kamu özel iş birliği modellerinin kullandığına dikkat çekti. Alkin, "Yap-işlet-devret ya da yap-işlet modelleri artık bugün bir zorunluluk, çünkü dünyanın hiçbir yerinde kamu inşaat, köprü yapmıyor" dedi.