THY Körfez’i de Avrupa’yı da solladı! Beş büyükler İstanbul’a yenildi!





THY KÖRFEZ'İ DE AVRUPA'YI DA SOLLADI

Avrupa, ABD ve Körfez'in bayrak taşıyıcısı havayollarını da karşılaştıran Jankovec, "Koltuk sayısı olarak 2019 ile 2022 yıllarını karşılaştırdığımızda, Rynair ve Wizz gibi low coast (daha düşük fiyatlı) havayolları artıya geçmiş durumda. Easy Jet'te halen yüzde 5.2 düşüş var. Türk Hava Yolları (THY) ise artı yüzde 4.5. Lufthansa yüzde 16.6, International Consolidated Airlines yüzde 10.9, Airfrance KLM yüzde 9.4 düşüşte. Körfez'in havayolu şirketleri daha çok Asya'dan yolcu taşıdıkları için Qatar Airways, Etihad ve Emirates de yüzde 30.9 düşüş var" dedi.