THY Teknik A.Ş’den yeni anlaşmalar

Anlaşmalar kapsamında Endonezya'nın bayrak taşıyıcı havayolu Garuda Indonesia ile Airbus A330 ve Boeing 777 uçaklarının, Citilink ile A320ceo ve A320neo uçaklarının iniş takımı bakım hizmetlerini verilecek.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut; "Asya-Pasifik bölgesi, havacılık sektörünün en hızlı büyüyen ve en dinamik pazarlarından biri konumunda. Attığımız bu adımlar, şirketimizin küresel pazardaki konumunu güçlendirirken, aynı zamanda Türkiye'nin havacılık ihracatına değerli bir katkı sunmaktadır. Türk mühendisliğini ve tecrübesini dünya çapında daha fazla havayoluna ulaştırmak, bizim için stratejik bir öncelik; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki güçlü varlığımızın yanı sıra, bu bölgede de büyümeye devam ediyor olmamız, farklı pazarlarda istikrarlı şekilde genişlediğimizin de en somut göstergesidir. Garuda Indonesia ve Citilink değerli iş birliklerimizi güçlendirmekten mutluluk duyuyor, bize duydukları güven için kendilerine teşekkür ediyorum"dedi.