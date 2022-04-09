THY’den 293 bin ağaç dikilmesine eş değer yakıt tasarrufu

THY'nin sürdürülebilir operasyonlarından bazıları şu şekilde:

SU İHTİYACININ YÜZDE 54'Ü YAĞMURDAN KARŞILANDI

THY Teknik A.Ş. İstanbul Havalimanı'ndaki hangarında yağmur suyunu depolayarak kullanılabilir suya dönüştürerek 2021'de tesisteki su kullanımının yaklaşık yüzde 54'ü yağmur suyundan karşıladı. Faaliyetlerden kaynaklı atık suları arıtarak 59 bin kişinin kullanım suyu miktarına eş 1 milyon 474 bin litre suyun kirlenmesini önleyen THY Teknik A.Ş bunun yanında 632 ton tehlikesiz atığı geri dönüştürerek 6 bin 710 ağacın kesilmesini, 700 ton tehlikeli atığın geri kazanımı ile de 39 bin 119 metreküp toprağın kirlenmesinin önüne geçti.

TURKİSH CARGO'DAN UGANDA PROJESİNE DESTEK

Uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlayan projelere destekleyen THY'nin hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo ise Küresel Ticareti Kolaylaştırma İttifakı'nın Uganda Projesi'ne verdiği destekle ülkedeki hava kargo sektörünün dijitalleşme ve kapasite gelişimine katkıda bulunmayı planlıyor.

309 ELEKTİRİKLİ ARAÇ İLE ÇEVRECİ OPERASYONLARA KATKI

THY'nin yer hizmetleri şirketi Turkish Ground Services (TGS) İstanbul ve Anadolu'daki 9 havalimanında sahip olduğu 309 elektrikli çevreci operasyonlara katkı sağlarken iş süreçlerinde sıfır atık hedefiyle yaptığı çalışmalarda geçen yıl İstanbul'daki havalimanlarında 2 bin 152 ton tehlikeli, 294 ton tehlikesiz atığın ayrıştırmasını sağlayarak doğaya karışmasını engelledi.



293 BİN AĞAÇ DİKİLMESİNE EŞ DEĞER YAKIT TASARRUFU

THY'nin çevreci operasyonlarında en önemli kazanç yakıt tasarruf uygulamaları. Uçuş operasyonlarındaki tek motor taksi usulleri, rota optimizasyonları ve uçuş ağırlık merkezi planlamaları gibi süreçlerin verimli bir şekilde operasyona dahil edilmesiyle 2021 yılında 37 bin 82 ton yakıt tasarrufu sağlandı, 116 bin 809 ton karbon emisyonunun atmosfere salınımı engellendi. Bu yakıt tasarrufu bir yılda 292 bin ağaç dikilmesine, geniş gövdeli uçaklar ile İstanbul-New York arası 473 sefere eş değer.

Turkish Cargo, 61 ülkeye 335 milyon doz taşıdı

İstanbul Havalimanı’ndan sefer yapan şirket sayısı 79’a ulaştı