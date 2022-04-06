Turkish Cargo, 61 ülkeye 335 milyon doz taşıdı

TÜRKHava Yolları'nın (THY) hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo, salgının olumsuz etkilerinin devam ettiği 2021'de 61 ülkeye 335 milyon doz Kovid-19 aşısı taşıması yaparak önemli bir başarıya imza attı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, normalleşme süreciyle birlikte uçuşların yeniden gerçekleştirilmeye başlamasında kahraman bilim insanlarının ürettiği aşılar ve o aşıları dünyanın dört bir yanına ulaştıran taşıyıcıların payının büyük olduğunu ifade ederek Turkish Cargo'nun 400'den fazla uluslararası uçuş noktası arasında koridor kurarak aşının erişilebilir olmasını sağladığını belirtti.Bolat, özellikle Afrika Kıtası'na uçan havayolu sayısının azlığı nedeniyle bu kıtadaki insanların aşıya erişimi noktasında Turkish Cargo'nun yaptığı uçuşlarla çok değerli bir misyon üstlendiğini söyledi. Bolat "Sağlık ürünleri taşımalarındaki 30 yılı aşkın deneyimimizi yakın zamanda dünyanın en modern tesislerinden biri olan SMARTIST merkezimize taşıdık. Yeni merkezimiz ile hava kargo sektöründe hem ülkemiz hem de dünyamız için daha büyük sorumluluklar almaya hazırız" dedi. Aşıların da dahil olduğu sağlık ürünlerini 'TK Pharma' adını verdiği hizmetiyle dünyanın 132 ülkesine ulaştıran, sağlık ürünleri kategorisinde ise geçen yıl yüzde 8 oranında pazar payına ulaşan Turkish Cargo, 2021 yılında en fazla aşıyı Türkiye'ye taşıdı. İkinci sırayı ise 100 milyon doz ile Brezilya alırken Moritanya, Madagaskar, Ruanda ve Kongo gibi Afrika ülkelerine ise birer milyon dozdan fazla aşı taşıması yapıldı. 200 milyon doz Coronavac, 120 milyon doz Biontech, 12 milyon doz Astra Zeneca ve 4 milyon doz Moderna taşındı.TURKISH Cargo'nun İstanbul Havalimanı'ndaki yeni hava kargo tesisi SMARTIST sağlık ürünü taşımalarında bir küresel merkez olma yolunda ilerliyor. 340 bin metrekarelik alanıyla dünyanın sayılı hava kargo tesislerinden biri olan yerleşke, 9 bin metrekarelik ısı ve sıcaklık kontrollü alanıyla da Türkiye'yi dünyanın sağlık merkezi konumuna taşımayı hedefliyor.