THY’den köy çocuklarına 23 Nisan sürprizi

THY'nin İstanbul'dan Ordu- Giresun Havalimanı'na iniş yapan ve bugün için sefer sayısı TK1920 olarak belirlenen uçağa kendi isimlerine düzenlenmiş biniş kartları ile binen çocuklar, pilotlar ve kabin memurlarıyla tanışarak derste çizdikleri havacılık temalı resimleri uçuş ekiplerine hediye ettiler.