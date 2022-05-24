THY’nin uçak sayısı 400’e ulaşıyor

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY filosunun 5 uçaktan bugün 370'in üzerine ulaştığını, bu sayının 3-5 ay içinde 400'e ulaşacağını belirtti. Her yıl 24 Mayıs'ta kutlanan 'Hava Aracı Bakım Teknisyenleri Günü' kapsamında THY'nin Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarlarında tören düzenlendi. Törende konuşan Bolat, "7 tane MAX ve 20 Neo uçağımızı filoya dahil ediyoruz. Anadolujet'i tekrardan kurgulayarak modern yeni nesil teknoloji uçaklarla güçlendirip büyüteceğiz" dedi. "Çalışanın alnının teri kurumadan hakkının verilmesi" prensibinin en önemli düsturları olacağını anlatan Bolat, THY Teknik A.Ş. çalışanlarının THY Genel Müdür Yardımcılığı'ndaki çalışanlarla aynı haklara sahip olacaklarını dile getirdi. Yaz operasyonlarında en çok teknisyenlerden destek beklediklerini ifade eden Bolat, teknisyenlerden uçak kabinlerinin aynı 'misafir odaları' gibi tutmalarını istedi. THY'nin iştirakleri ile birlikte 65 bin kişilik bir aile olduğunu anlatan Bolat, THY'nin konsolide bütçesindeki kârının en az yarısının bağlı iştiraklerden beklediklerini vurguladı. Bolat "İstanbul Havalimanı'nda yeni hangarlar yapacağız" dedi. Yeni nesil Boeing 787 ve Airbus A350 tipi uçakların şirketlerin filolarına dahil olmaya başlaması ile birlikte Boeing77 ve A330 tipi uçakların modifiye edilmelerinin gündemde olduğunun altını çizen Bolat, "Bir kısmının charter tipi bir kısmının da kargolara döndürülmüşe gündemde. Filodaki Boeing 777, A330 ve dar gövdeli bazı uçaklarının kargoya dönüşümünün THY Teknik A.Ş tarafından yapılması için çalışma yapıyoruz" diye konuştu. Küçük iştiraklerden çekileceklerini kaydeden Bolat, koltuk, galley (uçak mutfak sistemi) ve uçak içi eğlence olmak üzere 3 iştirakin tek çatı altında birleştirileceğini anlattı.