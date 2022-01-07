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Giriş Tarihi: 7.1.2022 00:47

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

AA
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ABD’li mevkidaşıyla görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile telefonda görüştü. Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2021 yılında 28 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizin artırılması için atılacak adımları ele aldık." ifadesini kullandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirterek, "2021 yılında 28 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizin artırılması için atılacak adımları ele aldık." ifadesini kullandı.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Ticaret Bakanı Raimondo ile telefonla görüşmelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Muş, "ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. 2021 yılında 28 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizin artırılması için atılacak adımları ele aldık. Önümüzdeki dönemde de ticari ilişkilerimizi ilerletmek için yakın diyalog halinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
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