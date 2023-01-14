Ticaret Bakanı Muş, DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni’nde konuştu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunca (DEİK), bu yıl dördüncüsü düzenlenen DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, zorlu bir yılın başarılarla geride bırakıldığını ifade etti.

Emtia fiyatlarında yaşanan enflasyonist dalganın ve sıkılaşan mali koşulların, jeopolitik sorunların ve pandeminin tedarik zincirleri üzerinde devam eden etkilerinin tüm dünya ekonomilerini küresel bir dar boğazla karşı karşıya getirdiğini aktaran Muş, özellikle arz kaynaklı nedenlerle yükselen enerji ve gıda fiyatlarının gelişmiş ülkelerce uygulanan sıkı para politikalarıyla birleşerek küresel bağlamda ekonomik büyümede ivme kaybına sebep olduğunu dile getirdi.

Muş, diğer taraftan iklim değişikliği ve dijitalleşmenin getirdiği yapısal dönüşümün küreselleşmenin paradigmalarını ayrı bir şekilde değiştirdiğini vurgulayarak, küresel dönüşüm ortamında Cumhuriyetin 100. yılına, yani Türkiye Yüzyılı'na, ticari ve ekonomik anlamda çok büyük işlere imza atarak girildiğini söyledi.

Bakan Muş, "DEİK ailesinin, özel sektör kuruluşlarımızın, iş insanlarımızın ve kamu kuruluşlarımızın yoğun çabaları neticesinde Türk ekonomisi, tarihi bir eşiği daha aşmış dış ticarette oluşan bölgesel ve küresel sorunların üstesinden büyük bir ustalıkla gelmeyi başarmıştır." diyerek, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi 2021 yılında yüzde 11,4 büyüyerek, son 50 yıldaki en yüksek büyümesine ulaşmış, 2022'nin ilk 9 ayında da yüzde 6,2 gibi önemli bir büyüme performansı sergilemiştir. Kaydedilen bu büyüme oranına mal ve hizmet ihracatının katkısı 3,4 puan seviyesinde gerçekleşerek ihracat, büyümenin itici gücü olmaya devam etmiştir. Geride bıraktığımız yılı 254,2 milyar dolara yükselen rekor bir ihracat rakamıyla kapattık. Artık ihracat yapamayan ilimiz kalmadığı gibi 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayımız da 22'ye yükselmiş oluyor.

2022 yılında en önemli ticaret partnerlerimizden olan AB ile dış ticaret fazlamız 10 milyar doları yakalamıştır. Geçtiğimiz 20 yılda ihracatımız 7 katına çıkmış, aylık ortalama ihracat ise 3 milyar dolardan 21 milyar dolar seviyesine yükselmiş bulunuyor. 2002 yılında ihracatçı firma sayımız 33 bin 523 iken bugün 111 binin üzerine çıktı. İhracatımızda katma değer artışına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde ihracatımızın kilogram birim değeri yüzde 15,1 artışla 1,44 dolar seviyesine yükseldi."

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022'nin hizmet ihracatı için de tam anlamıyla bir yükseliş yılı olduğunu vurgulayarak, "2022 yılının ilk 11 ayında hizmet ihracatımız 83,6 milyar dolara yükselerek 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 51'lik artış kaydetmiştir. Ülkemizde hizmet veren sağlık kuruluşlarına ve aracı kuruluşlara verdiğimiz destekleri çeşitlendirerek sağlık hizmetlerinde bugün 90 milyar dolarlık değere sahip küresel sağlık hizmetleri pazarından daha fazla pay almayı hedefliyoruz. Dizi-film sektöründe ise 10 yıl gibi kısa bir süre içerisinde yaptığımız atılımlar sonucu 750 milyon dolarlık ihracatla Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından dünyada ikinci sırada yer almaktayız." diye konuştu.

"HİZMET İHRACATI GELİRİNİ 2 MİLYAR DOLARA ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Muş, 2022'de 260 bine ulaşan yabancı öğrenci sayısını 2023'te 325 bine çıkararak uluslararası öğrencilerden elde edilen hizmet ihracatı gelirini 2 milyar dolara ulaştırma hedeflerinin olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Lojistik süreçlerini uçtan uça yönetme üzere desteklerimizi kurguladığımız entegre model ile yurt içinde sahip olduğumuz lojistik kabiliyetini yurt dışına da taşımayı amaçlıyoruz. Uyguladığımız dış ticareti geliştirici politikalarla iş dünyamızın yoğun gayretleri neticesinde mal ve hizmet ticaretimizde kaydettiğimiz başarıda emeği geçen tüm ihracatçılarımızı ve ticaret diplomasisi kanalıyla dünya pazarlarında onlara destek veren DEİK ailesini tebrik ediyorum. Türk ekonomisinin sürekli değişmekte olan küresel ekonomik yapıya en iyi şekilde uyum sağlaması için biz kamu olarak elimizden geleni yapmaya hazırız.

Bu doğrultuda ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla geçtiğimiz mart ayında faaliyetlerine başlayan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi, 2022 itibarıyla ihracatçılarımıza 17 milyar Türk lirası ihracat kredisi için kefalet sağladı.

Öte yandan ihracatçılarımızın en uygun krediye ulaşmasını sağlamak amacıyla geliştirilen İGE Kefalet Portalı hayata geçirildi. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında lansmanını gerçekleştirdiğimiz Uzak Ülkeler Stratejisi'ne yönelik hedeflerimiz doğrultusunda 18 ülkeye ilişkin birçok alanda ihracatçılarımıza rehberlik etmesini amaçladığımız 328 eylem kurgulandı ve bu eylemler hızla tamamlanmaya başlandı."

İhracata hazırlık, pazarlama, tanıtım, yurt dışı fuar katılımları gibi alanlarda başvuru süreçlerini daha etkin ve hızlı hale getirdiklerini aktaran Muş, mevcut desteklerindeki iyileştirmenin yanı sıra pazara giriş projesi hazırlama desteği, çok kanallı zincir mağaza desteği, ihracat konsorsiyumları desteği gibi yeni destek mekanizmalarını ihracatçıların hizmetine sunduklarını söyledi.

Muş, ihracatçıları lojistik sektörü içerisinde daha iyi seviyelere taşımak amacıyla geliştirdikleri yurt dışı lojistik dağıtım ağları desteği ile lojistik performansını artıracak yeni bir yola girdiklerini ve burada onayladıkları projeler olduğunu, onların da hızlı bir şekilde hayata geçirildiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ayrıca Bakanlığımız koordinasyonunda Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı hayata geçirmek üzere özel sektörümüz ve AB ile diyalog halinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İhracatımızı artırmak, sanayimizin rekabetçiliğini güçlendirmek ve ülkemize yabancı sermaye çekmek amacıyla uluslararası anlaşmalar akdetmeye yönelik çalışmalarımızı da hızla sürdürüyoruz. Bu kapsamda Pakistan ile Mal Ticaret Anlaşması müzakerelerini 2022 yılı içerisinde tamamladık ve şu an onay için Parlamentomuzda bekliyor.

Malezya ile mevcut Serbest Ticaret Anlaşmamızın kapsamını hizmetler ve yatırımları kapsayacak şekilde, Gürcistan ile ise mevcut Serbest Ticaret Anlaşmasının kapsamını genişletmek üzere müzakerelerimizi tamamladık. Ayrıca Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşmasını geçtiğimiz mart ayında imzalamıştık. Önümüzdeki dönemde yürürlüğe girecek bu anlaşmalar sayesinde iş çevrelerimize yeni pazarlar ve yeni ufuklar açılacağına inanıyoruz."

"DEİK İLE YAKIN İŞ BİRLİĞİMİZİN VE ORTAK ÇALIŞMALARIMIZIN OLUMLU NETİCELERİNİ GÖRÜYORUZ"

Bakan Muş, ticari diplomasi alanındaki faaliyetleri kapsamında 2022'de İspanya, Finlandiya, Almanya, Çekya ve Fransa ile JETCO toplantılarını hayata geçirdiklerini, ayrıca birçok ülkeyle üst düzey temaslar gerçekleştirdiklerini, ikili ticaret iş ilişkilerini geliştirmenin yolunda da önemli adımlar attıklarını söyledi.

Bu yıla da hızlı bir giriş yaparak geçilen günlerde Estonya ile JETCO İmza Töreni'ni gerçekleştirdiklerini aktaran Muş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu çerçevede devletler arası diplomasi alanının tamamlayıcısı olarak DEİK gibi özel sektör öncülüğünde ilerleyen, çözüm odaklı mekanizmaların önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz. DEİK çatısı altında iş konseylerimiz ve iş insanlarımızın yeşil ekonomiye, yenilenebilir enerjiye, startup faaliyetlerine, e-ticarete yönelik bir çok ülkenin iş çevreleri ve özel sektör kuruluşlarıyla yaptığı çalışmaların iş çevrelerimizi küresel ekonomideki dönüşüme hazırlaması açısından kıymetli buluyoruz.

DEİK, dünyanın hemen her ülkesindeki muhatap kuruluşlarıyla tesis ettiği iş konseyi platformları ve güçlü kurumsal iletişim kapasitesi ile iş dünyamızın küresel pazarlara açılmasında önemli bir kaldıraç olduğunu bu kritik zamanlarda daha da güçlü bir şekilde göstermektedir. 6'sı özel sektör, 6'sı sektörel ve 2'si özel amaçlı olmak üzere toplam 151 iş konseyi altında başkanlarımız ve yürütme kurulu üyelerimiz dönüşen küresel ekonomide Türk iş çevrelerine yol gösterme vazifesini layıkıyla yerine getirmektedir.

Bu çerçevede Ticaret Bakanlığı olarak DEİK ile yakın iş birliğimizin ve ortak çalışmalarımızın olumlu neticelerini hep birlikte görüyoruz. 2022'de Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Pakistan, Sırbistan, Çekya, Fransa ve Birleşik Krallık ile gerçekleştirmiş olduğumuz iş konseyi, iş forumu ve yuvarlak masa toplantıları Bakanlığımız ile DEİK'in ortak çalışmalarından sadece birkaçını oluşturuyor. Bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi DEİK ile ortak ticaret diplomasi faaliyetlerimizi sürdüreceğiz."

Bakan Muş'un konuşmasının ardından ödüller sahiplerine verildi.