Ticaret Bakanı Muş’tan Tacikistan’da resmi temaslar

Tacikistan'da resmi temaslarını sürdüren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tacikistan Yatırım ve Devlet Mülk Yönetimi Komitesi Başkanı Sadi Qodirzoda ve Gümrük İdaresi Başkanı Karimzoda ile görüştü.

Görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Muş, "Tacikistan Yatırım ve Devlet Mülk Yönetimi Komitesi Başkanı Sn. Sadi Qodirzoda ve Gümrük İdaresi Başkanı Sn. Khurshed Karimzoda ile görüşme gerçekleştirdik. Yatırımlara ve basitleştirilmiş gümrük işlemlerine ilişkin yasal çerçevenin sağlamlaştırılmasını değerlendirdik" dedi.



BAKAN MUŞ, TACİKİSTAN-TÜRKİYE İŞ FORUMU'NA KATILDI



Öte yandan Bakan Muş, Tacikistan-Türkiye İş Forumu'na katıldı. Foruma ilişkin açıklama yapan Muş, "Duşanbe'de iş insanlarının katılımıyla Tacikistan-Türkiye İş Forumunu gerçekleştirdik. Toplantı sonunda 'Serbest Bölgeler Kapsamında İşbirliği Mutabakat Zaptı' ile 'Türkiye ve Tacikistan Arasında Ticaretin Arttırılmasına Yönelik Yol Haritası'nı imzaladık" ifadelerini kullandı.