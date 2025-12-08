Ticaret Bakanlığı açıkladı: 19 serbest bölgede ihracat yüzde 2,7 arttı

Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 19 serbest bölgeden yapılan ihracat kasım ayında yüzde 2,7 artışla 916 milyon dolara, ocak-kasım 2025 arası ilk on bir ayda ise yüzde 4,6 artışla 11,3 milyar dolara yükselmiştir.
On Dokuz Serbest Bölgeden Yapılan İhracat Kasım Ayında Yüzde 2,7 Artışla 916 Milyon Dolara, Ocak-Kasım 2025 Arası İlk On Bir Ayda İse Yüzde 4,6 Artışla 11,3 Milyar Dolara Yükselmiştir.— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) December 8, 2025
