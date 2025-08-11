Ticaret Bakanlığı’ndan 15,7 milyon lira idari para cezası

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu tarafından temmuz ayında mevzuata aykırı bulunan 122 dosyaya, durdurma cezası ile birlikte 15,7 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

122 DOSYA MEVZUATA AYKIRI BULUNDU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara karşı korumak amacıyla yürüttüğü denetim ve incelemeleri aralıksız sürdürmektedir. Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun gerçekleştirdiği 359 sayılı temmuz ayı toplantısında, aşağıdaki alanlara ilişkin reklam ve ticari uygulamalar gündeme alınmıştır: Sağlık ürünleri ve gıda takviyeleri, emlak ilanları, turizm tanıtımları, iletişim ve finans hizmetleri, sosyal medya etkileyicileri ve dijital içerikler. Toplantıda; 134 adet dosya karara bağlanmış, 122 dosya mevzuata aykırı bulunmuştur. Bu dosyalar hakkında; durdurma cezası uygulanmış, toplam 15 milyon 733 bin 665 TL idari para cezası kesilmiştir. Ayrıca 3 dosya hakkında, tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla erişim engeli tedbiri kararı alınmıştır" denildi.

7 AYDA 875 DOSYAYA 156,8 MİLYON TL CEZA

Reklam Kurulu tarafından 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde toplam 970 dosya hakkında görüş ve değerlendirme yapıldığı belirtilerek, "875 dosya, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama kapsamında mevzuata aykırı bulunmuştur. Bu dosyalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 156 milyon 856 bin 697 TL idari para cezası uygulanmıştır. 73 dosyada ise erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Reklam Kurulu kararlarıyla yalnızca tüketicilerin aldatılmasının önüne geçilmemekte; aynı zamanda ilgili sektörlerde etik dışı tanıtımların neden olduğu haksız rekabetin önlenmesi, indirim ve fiyat bilgisi içeren yanıltıcı reklamlara karşı fiyat dengesinin korunması da sağlanmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerin ihtiyaç ve hassasiyetlerini istismar eden, mevzuata aykırı her türlü aldatıcı, yanıltıcı ve haksız ticari uygulamaya karşı gerekli tüm tedbirleri almaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.