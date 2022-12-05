Kardeş ülke ticarette de hızlanıyor

Diplomatik ilişkilerin 75'inci yıl dönümünü kutlayan Pakistan ile Türkiye arasında karşılıklı ticaret şu anda 1.1 milyar dolar seviyesinde. Bu rakam iki ülkenin de çok memnun olduğu bir büyüklük değil. İki ülke arasında yatırımlar konusunda ise yenilenebilir enerji, konut ve alt yapı alanında önemli işbirliği fırsatları var.İki ülke bankalarının işbirliğinin teşvik edilmesi ve gümrük işlemlerinin daha hızlı hale gelmesi de ticaretin artışı için atılması gereken adımlar olarak öne çıkıyor. Dış ticaret hacminde iki ülkenin hedefi 5 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmak.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti kapsamında "Türkiye ile hareket etmek istiyoruz ve böylelikle ticari ilişkilerimizin de artarak gelişeceğini düşünüyorum. Yenilenebilir enerji konusunda kararlı adımlar attık. 1.5 milyar dolar olan ticaret hacminin, önümüzdeki üç yılda 5 milyar dolara çıkması için bir anlaşma imzaladık" ifadelerini kullandı.Pakistan'a Türkiye'nin ihraç ürünleri arasında pamuk, tekstil iplikleri, kumaşlar, tekstil makineleri, genel sanayi makineleri ve ekipmanları, metal eşyalar, kimyasal maddeler ve ürünler ön plana çıkıyor. Başlıca ithal ürünler ise pamuk dokuma kumaşlar, giyim eşyası ve giysi aksesuarları, sentetik organik renklendirme maddeleri ve renkli laklar, PVC ve kauçuktan yapılmış dış lastikler.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir anlaşma imzaladıklarını belirterek, "Bağlarımızı güçlendirmek, ticareti, yatırımları ve savunma yatırımlarını geliştirmek için Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştük. MİLGEM projesi kapsamında dün 3'üncü korveti denize indirdik. Ticari ilişkilerimizin artması ve savunma sanayi üretiminde ortaklığımızın biraz daha güçlenmesine vesile oldu. İki ülke arasındaki ticaret hacmine dostluğumuz ve kardeşliğimiz yansımıyor. Türkler çok çaba harcıyor, farkındayız. Geçtiğimiz son yıllarda ve çeşitli dönemlerde bir araya gelerek, sorunları aşmak için çalıştık" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Pakistan'daki doğrudan yatırımları üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlar da dahil 1 milyarı doları aştı.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yenilenebilir enerji konusunda kararlı adımlar attıklarını da belirterek, "Pakistan'da petrol ve petrol ürünleri gibi yakıt ürünleri için 2021 yılında 27 milyar dolar harcamışız. Artık bunu değiştirmek istiyoruz. 10 bin megavatlık bir güneş enerjisi yatırımı başlattık. Türk kardeşlerimiz için planlarımızı anlatacağımız özel bir konferans düzenlemek isterim. Özel oluşturulacak ödeme planları, fizibilite çalışmaları 60 gün içinde olabilir" şeklinde konuştu. Türkiye ve Pakistan arasında yenilenebilir enerji alanında ciddi bir iş birliği fırsatı var. Pakistan Ticaret Bakanı Syed Naveed Qamar da Pakistan ve Türkiye'nin her zaman iş birliğinde olan iki ülke olduğunu aktararak, "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif arasında geçtiğimiz günlerde Emtia Ticareti Anlaşması imzalandı. Birlikte çalışarak, yalnızca politika belirleyerek değil, aynı zamanda işletmelerimizin birlikte çalışmasını hükümetlerimizin iş birliğinde çalışmasını ve B2B ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz. Türkiye-Pakistan arasında işbirliği kurmak isteriz. Pakistan'da önümüzdeki 2 yıl içerisinde en az 10 bin megavatlık bir güneş enerji santrali kurma niyetindeyiz. Şu anda kendi elektrik üretimimiz fosil enerji üzerinde bulunduğu için bu yatırıma önem veriyoruz. Türk yatırımcıların, Pakistan'a gelip bu yenilenebilir enerji programına ortak olmalarını ve katkı sağlamalarını arzu ediyoruz. Biliyoruz ki gıdaya olan ihtiyaç asla bitmiyorsa enerjiye olan ihtiyaç da bitmiyor. Yatırım her zaman ihtiyaç duyulan alan. Dostlarımız, kardeşlerimiz gelsinler enerji alanına yatırım yapsınlar" ifadelerini kullandı.