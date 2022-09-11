Ticari araçta üretim yüzde 11 arttı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Ağustos verilerini açıkladı. Yılın ilk 8 ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 833 bin 146, otomobil üretimi ise yüzde 3 azalarak 496 bin 302 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 863 bin 268 adede ulaştı. Ticari araç grubunda, 2022 Ocak-Ağustos döneminde üretim yüzde 11, ağır ticari araç grubunda yüzde 27 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 10 arttı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 64 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 65, kamyon grubunda yüzde 82, otobüs-midibüs grubunda yüzde 35 ve traktörde yüzde 60 seviyesinde gerçekleşti.