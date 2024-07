TİGEM Genel Müdürü: TİGEM’in hiç kimseye bir lira borcu yok

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Güvenilir Ürün Platformu öncülüğünde üç yıl önce başlatılan "Tarım Varsa Hayat Var" projesi kapsamında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ev sahipliğinde basın toplantısı düzenlendi.

TİGEM Karacabey İşletmesi'ndeki toplantıda, tarım sektörü ve tarım işletmelerindeki güncel gelişmeler ele alındı.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak'ın açılışını yaptığı toplantıda konuşma yapan TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, TİGEM'in Türk devlet geleneğinin inşa ettiği bin yıllık bir misyonun temsilcisi ve 700 yıllık bir kuruluş olduğunu anlattı.

TİGEM'in tohumluk üretimi anlamında Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşıladığını ancak başta nüfusun çoğalması gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak Türkiye'de et açığı oluştuğunu belirten Gezginç, bu açığı kapatmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Türk halkının beslenme ve tüketim alışkanlıklarının değiştiğini dile getiren Gezginç, şunları kaydetti:

"20 sene önce Türk milletinin ortalama et tüketimi 7,5 kilogram iken bugün 14,5 kilogram. Fast food sistemi hem sağlıksız hem de fazla et tüketimi noktasında bizi etkiledi. Aynı zamanda da nüfusumuz arttı. Evet bizim damızlık üretimimiz var. Tohumluk üretimimiz var. Biz tohumda ülkemizi hiç kimseye muhtaç etmiyoruz. Damızlıkta sayımız az onu da artıracağız. Bir şekilde destek vereceğiz ama bizim etçi damızlıkta da bir şeyler yapmamız lazım. Bu noktada yola çıkarak etçi ırk olan birtakım hayvan ırklarını ülkemize getirerek TİGEM'in 27 bin olan hayvan sayısını yakın bir gelecekte 50 bine çıkaralım istiyoruz. Et ve Süt Kurumu'yla bir proje yaptık ve protokol imzaladık. İlk etapta 20 bin nihai hedefimiz 50 bin olmak üzere iki işletmemizde önümüzdeki aylardan başlamak itibarıyla etçi damızlık birtakım ırkları da getireceğiz."

"TİGEM'İN HİÇ KİMSEYE BİR LİRA BORCU YOK"

TİGEM'in 2008 yılında 6 milyon lira ile kredi borçlanmasına başladığını vurgulayan Gezginç, 2023 yılına gelindiğinde ise bu borcun 1 milyar 320 milyon lira olduğunu söyledi.

2023 yılının sonunda ise kurumun tüm borçlarının ödendiğini ifade eden Gezginç, şöyle konuştu:

"Şu an itibarıyla TİGEM'in hiç kimseye bir lira borcu yoktur. Tüm borcumuzu 2023 yılı sonuyla tamamladık. Bir lira hiç kimseye faiz ödemediğimiz gibi tüm bankalarımıza da borçlarımızı kapattık ve bunu tamamen tarımsal hasılamızı, hayvancılık gelirlerimizi ve karlılığımızı kullanarak yaptık. Bizim amacımız kar etmek değil. Bizim amacımız hizmet etmek ama bu hizmeti yaparken de devletimize yük olmamak. Kar etmeyebilirsiniz ama hiç olmazsa zarar etmezsiniz. Bizim de hedefimiz budur. Para kazanmak amacıyla yola çıkmış değiliz ama neticede kamu iktisadi teşebbüsüyüz ve devletimize de yük olmamamız gerekir."

Gezginç, kurum olarak önceden faizlere finans gideri olarak ödenen parayı, Türkiye'ye yatırım olarak çevirmeye, teknolojik olarak döndürmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Bu dönemde hiçbir yatırımı da kısmadıklarının altını çizen Gezginç, "Yatırımlarımız planlandığı şekilde devam etti. Sertifikalı tohumlukta, damızlık satışımızda, sulama yatırımlarımız, mekanizasyon yatırımlarınız hiçbirinden ödün vermeden çünkü bu neticede bizim kazanç kapımızdır. Yatırımı yapmalısınız ki oradan siz de para gelsin. Yatırımlara devam ettik. Allah nasip ederse 2024'te de 1 milyar lira net yatırımla inşallah sizlerle birlikte olacağız." dedi.