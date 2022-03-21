TİM yöneticileri Türk heyetinin ABD çıkarmasını değerlendirdi

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile TİM koordinasyonunda ABD'de Ticari Diplomasi Etkinlikleri düzenlendi.

Türkiye'den üst düzey yetkililer, parlamento üyeleri ve iş insanlarından oluşan bir heyet tarafından ABD'ye yönelik gerçekleştirilen ticari diplomasi çıkarmasına, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir, TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak, TİM Marka Konseyi Başkan Yardımcısı Süleyman Orakçıoğlu ve TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu da katıldı.

Açıklamada, ticari diplomasi çıkarmasına ilişkin görüşleri yer alan TİM Başkanı Gülle, heyetin ABD'li bürokratlar ve ekonomi yetkilileri ile verimli toplantılar gerçekleştirdiğini kaydederek, siyasi sorunların hükümetler arasında samimi bir şekilde çözülmesi gerektiğini kendilerine ifade ettiklerini aktardı.

Gülle, "Ayrıca demir-çeliğe uygulanan anti damping uygulamaları ile çelik ve alüminyumda uygulanan vergilerin karşılıklı ticareti olumsuz etkilediğini ifade ettik." değerlendirmesinde bulundu.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ 28 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

İsmail Gülle, Türkiye ile ABD arasındaki dış ticaret hacminin geçen yıl 2020'ye göre yüzde 29 artarak 28 milyar dolarla rekor kırdığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"ABD ile ticaret hacmimiz 28 milyar dolara ulaştı ve göstergeler gelecek için de olumlu bir şekilde ileri gidiyor. Türkiye'nin ABD ile olan ticaretinde gıda sektörümüzün payının çok düşük olduğunu ve bu konuda daha çok yol alınması gerektiği konusunda ABD tarafı ile fikir birliğine vardık. ABD Ticaret Bakanı yakında Türkiye'ye gelecek. Bu konuda karşılıklı birtakım protokoller imzalanması bekleniyor."

Gülle, Türkiye ile ABD'nin Afrika'daki ticarette ortak hareket edebileceğini, enerji alanında iş birliği yapabileceğini karşı tarafı ilettiklerini anlatarak, "Enerji konusunda da önemli bir ülke olduğumuzu, özellikle TANAP projesiyle Azerbaycan gazının Avrupa'ya Türkiye üzerinden rahatça geçebileceğini ilettik. Türkiye'nin enerjide önemli bir hub ve merkez olduğunu belirttik." ifadelerini kullandı.

"RUSYA'DAN ÇIKACAK FİRMALARI TÜRKİYE'YE DAVET ETTİK"

TİM Başkanı Gülle, Türkiye'nin tedarik zinciri için iyi bir hub olabileceği konusunda fikir birliğine varıldığını belirterek, "Tüm dünya gibi ABD tarafı da bunu çok iyi anladı. Türkiye taleplere çok hızlı cevap veren, iyi bir üretim potansiyeli olan bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'dan savaş nedeniyle çıkacak firmalar için en uygun yerin Türkiye olduğunu ABD'li muhataplarına ilettiklerini kaydeden Gülle, şu bilgileri verdi:

"Rusya'dan çıkacak ABD firmalarının rotalarını Türkiye'ye çevirmesi konusunda taleplerimizi ilettik, onları Türkiye'ye davet ettik. Bunları not aldılar. Önümüzdeki günlerde TOBB, TİM ve ABD ticaret odalarının katılımıyla toplantı yapıp, bir iyi niyet sözleşmesi (MOU) imzalanması konusunda ortak görüşlerimizi ilettik. Bu konuya sıcak bakılabileceğini ifade ettiler."

"ÖN YARGILARI KIRDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

İsmail Gülle, ülkeler arası ticaret hacminde hedefin 100 milyar dolar olduğunu anımsatarak, artış ivmesinin 2022'de de devam ettiğini, ihracatın düşük olduğu eyaletlere de ticareti yaymak istediklerini anlattı.

Dünyada mağaza sayısı 4 binin üzerine çıkan Türk markalara yatırım yapılabileceğini ilettiklerini anlatan Gülle, şu açıklamalarda bulundu:

"Özetlemek gerekirse yoğun bir programdı. Heyetimiz ABD'li yetkililer ve iş insanları ile yoğun görüşmeler yaptı. Bu toplantıların genel olarak verimli olduğunu ancak tek seferle kalmaması gerektiğini, özellikle de sektörel ticaret heyetlerinin daha fazla yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu toplantılar vesilesiyle ön yargıları kırdığımızı düşünüyoruz. Ortak dilimiz ticaret. Ticaret geliştikçe siyaset de gelişecek. Biz bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

"ORTAK BİR STA İMZALANMASI GEREKTİĞİNE VURGU YAPTIK"

TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak ise ABD tarafına, ülkelerindeki korumacı kanunlarından dolayı Türkiye-ABD arasındaki ticaretin olumsuz etkilendiğini belirttiklerini bildirdi.

Özellikle gemi ticareti gibi konularda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Bayrak, "ABD'deki korumacılık kanunlarının ticaretimizi geliştirecek, uygun bir şekilde değiştirilmesi her iki ülkenin de yararınadır. İş birliği imkanlarını geliştirme, karşılıklı tecrübelerden faydalanma ve üçüncü ülkelerde ortak iş yapma konuları konuşuldu. İlerleyen günlerde karşılıklı bir iyi niyet protokolü (MOU) imzalanması konusunda görüş birliğine varıldı." ifadelerini kullandı.

Bayrak, Türkiye üzerinde Batı pazarına enerjinin daha rahat ulaşabileceğinin görüşüldüğünü kaydederek, Orta Doğu'da üçüncü ülkelerle iş birliği imkanlarının geliştirilmesine değinildiğini aktardı.

Başaran Bayrak, "İki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticari hedefe ulaşmak için kısıtlamaların kalkması gerektiğini, özellikle NAFTA ülkelerine sağlanan kolaylıkların Türkiye'yi engellediğini ve ABD'nin diğer ülkeler ile yaptığı STA'ların bizleri negatif etkilediğini ilettik. Ortak bir STA imzalanması gerektiğine vurgu yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

"POZİTİF BİR BAŞLANGIÇ OLARAK GÖRÜYORUZ"

TİM Marka Konseyi Başkan Vekili Süleyman Orakçıoğlu da ziyaret sayesinde taraflar arasında çok iyi diyalogların başladığını belirterek, "Bu ziyareti pozitif bir başlangıç olarak görüyoruz. 4 günde çok sayıda toplantı ve görüşme gerçekleştirdik. Yaklaşımlar pozitifti. Özellikle ticari diplomasinin ortaya koyduğu gelişim ile ilgili birlikte çok şeyler yapılacağı konusunda hemfikir kaldık." açıklamasında bulundu.

İki ülke arasında yaşanan sorunların bulunduğunu ancak fırsatların daha fazla olduğunu aktaran Orakçıoğlu, "Fırsatlara yoğunlaşmalıyız. ABD'ye ihracatımız 2021'de yüzde 44,1 arttı. ABD, Türkiye'nin ihracat sıralamasında ikinci sırada. Deneyimli insan gücüyle ABD'nin bu coğrafyadaki yönetim merkezi olmak konusunda her türlü altyapımız var. Bu altyapıyı kullanmaları her iki tarafa da büyük bir fayda sağlayabilir." ifadelerini kullandı.