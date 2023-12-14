TL’ye geçiş zamanı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, Türk Lirası'na geçiş zamanının geldiğini belirterek, "Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz" dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre Erkan, reel sektör görüşmeleri kapsamında TİM Sektörler Konseyi toplantısına katıldı. TCMB Başkanı Erkan, toplantıda, fiyat istikrarının, istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme için önemine değinerek, hem ihracatçıların dış talep nedeniyle yaşadığı zorlukların hem de ekonominin güçlü taraflarının farkında olduklarını bildirdi. Küresel ekonominin geçirdiği dönüşümle birlikte Türkiye'nin yükselen potansiyelinden bahseden Erkan, "Fiyat istikrarı yoluyla öngörülebilirliğin artması, sizlerin bu potansiyeli gerçekleştirmesinin en güçlü destekçisi olacaktır" ifadesini kullandı. TCMB Başkanı Erkan, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını vurguladı. Erkan, uygulanan politikanın etkisinin zamana yayıldığını, diğer yandan öncü gösterge niteiliğinde bazı olumlu sonuçların alınmaya başlandığını söyledi. Erkan ayrıca bireysel kredilerde israf ve enflasyona yol açan aşrılığın giderildiğini ifade etti.