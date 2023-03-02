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Giriş Tarihi: 3.3.2023

Tofaş’tan tarihi hamle

Tofaş’tan tarihi hamle
TOFAŞ, dünyanın en büyük otomotiv gruplarından Stellantis'in Türkiye'deki tüm haklarını 400 milyon euroya satın alıyor. Böylece, hali hazırda Alfa Romeo, Jeep, Maserati ve Fiat markalarının Türkiye distribütörlüğünü yürüten şirket anlaşma sonlandığında Peugeot, Citroen, Opel ve DS markalarının da satış ve satış sonrası hizmetlerinden sorumlu olacak. Açıklamada, imzalanan yeni stratejik anlaşma ile Tofaş'ın Stellantis Türkiye dağıtım şirketi Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin sermayesinin tamamını almak için çerçeve sözleşme imzalandığı belirtildi. Stellantis 2025 yılı başından itibaren üretime başlama hedefiyle, beş marka için planlanan hem orta boy hafif ticari araç hem de binek versiyonları olan yeni "K0" üretimini Tofaş'a tahsis edecek. Mevcut Doblo üretimi Temmuz 2023'te "K0" modelinin üretim hatlarında çalışmalar başlayıncaya kadar sürecek. Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "Bu stratejik yatırım Tofaş'ı otomotiv sektöründe çok daha önemli bir noktaya taşıyor. Türkiye otomotiv sektöründe lider konumundaki Tofaş, bu yeni yatırımı ile hedeflerini büyütüyor ve iddiasını güçlendiriyor" dedi. Stellantis CEO'su Carlos Tavares ise, "Türkiye uzun vadeli stratejik planımız olan Dare Forward 2030'da kritik rol oynuyor" diye konuştu.

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Tofaş’tan tarihi hamle
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