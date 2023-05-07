Togg CEO’su Karakaş: Artık oyunun kuralı değişmiyor, direkt kendisi değişiyor.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, otomobil kullanıcılarının beklentilerinin değiştiğini, bu nedenle otomobillerinde akıllandığını dile getirdi. Dünyadaki değişimlerin gençlerin tetiklediği yıkıcı değişimler olduğunu ifade eden Karakaş, "Artık sadece bir otomobil yapsaydık, 150 yıldır otomobil yapanlar ile beraber yarışmanın o kadar kolay olmayacağını biliyorduk. Dünyadaki değişimlere baktığımızda artık özellikle gençlerin tetiklediği yıkıcı değişimler var. Bu yıkıcı değişimlerin başında artık alışık olduğumuz teknolojinin, bize fayda sağlayan, rahatlık sağlayan teknolojinin hayatımızın her aşamasında olması gerektiğine inanıyoruz. Bunu bekliyoruz. Kullanıcıların temel de beklentileri her şeyden önce değişiyor. Bu değişiklikle beraber ister istemez, otomobillerde daha fazla akıllanıyor. Bağlantılı hale geliyor. İçerisinde daha büyük, daha iyi bilgisayarlar kullanılıyor. Otomobili kullananlara, seyahat edenlere A'dan B noktasında gitmenin ötesinde bir tecrübe sağlamak durumunda oluyor. Eski telefonların akıllı telefonlara geçerken yaşadığı dönüşüm, şu anda otomotiv sektöründe yaşanıyor. Biz bunu başından itibaren gördüğümüz içinde yolculuğa çıkarken, bir otomobilden fazlasını yapmak için yola çıktık" şeklinde konuştu.