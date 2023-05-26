TOGG için istihdam atağı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile yaygınlaşması beklenen elektrikli otomobillerin seri üretimi için işçi standartları belirlenmeye başlandı. Togg Girişim Grubu katkısıyla hazırlanan meslek standardına göre elektrikli oto montaj işçileri, belge için sınava girecek. İşçilerden, 60 DC volt ve üstünde bataryaya sahip elektrikli taşıtlarda çalışacak düzeyde temel elektrik bilgisi istenecek.Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun görevlendirdiği Togg Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından hazırlanan taslak meslek standartı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirildi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Otomotiv Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra onaylandı. Belirlenen standartlara göre elektrikli oto montaj işçileri, belge için sınava girecek. Bunun için işçilerden öncelikle, 60 DC volt ve üstünde bataryaya sahip elektrikli taşıtlarda çalışma yapabilecek düzeyde temel elektrik bilgisi eğitimini başarıyla tamamlaması istenecek. Mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen adaylar, teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulacak. Mesleki yeterlilik belgeleri 5 yıl geçerli olacak, her 5 yıl sonunda yeniden değerlendirme yapılacak. Elektrikli otomobil montaj ustalarını değerlendirecek heyette; elektrik, elektronik, haberleşme, imalat, kontrol, makine, mekatronik, otomasyon, otomotiv alanlarında eğitim sahibi, otomotivde tecrübeli isimler yer alacak.Sınava girecek montajcılar, elektrikli oto parçalarını talimatlara uygun şekilde hazırlayacak, ön montaj ve montaj işlemini tamamladıktan sonra işlemin başarılı olup olmadığını kontrol edecek, aracın muayenesini tamamladıktan sonra kendisine verilen referanslarla karşılaştırma yapacak. Muayene ve kontroller sonucunda hata tespit edilmesi durumunda, amirlerini bilgilendirme sorumluluğu da montaj ustalarında olacak. Montaj hattında çalışan işçilerin performans sınavı, üzerinde batarya bulunan bir elektrikli araçta gerçekleştirilecek. Sınavda; elektrik motoru, gerilim dönüştürücü, şarj ünitesi, batarya ve yedek batarya gibi aksamların montaj işlemi yapılacak.