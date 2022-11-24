Togg ile Devrim Eskişehirli cam sanatçısına ilham kaynağı oldu

Sanatta 12 yılını geride bırakan 33 yaşındaki Yoldaş, cam ustası Ahmet Geçili ile bibloların yanı sıra bileklik, kolye, küpe, yüzük, broş, anahtarlık gibi ürünler yapıyor.

Semazen, derviş figürlü biblo çalışmaları bulunan Yoldaş, Eskişehir'deki Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) Devrim Arabaları Müzesi için de biblolar hazırlıyor.

Yoldaş'ın, Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim" ve "Togg"un C segmenti kırmızı SUV modelini işlediği biblosu, 29 Ekim'de Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışında Devrim'in kaputunun üzerinde sergilendi.

Cam sanatçısı, yerli otomobillerin hikayesinden ilham alarak yaptığı biblonun daha küçük boyutlu olanlarını hediyelik eşya olarak üretmeye başladı.

Taha Yoldaş, AA muhabirine, atölyede biblo ve çerçeve türü ürünler hazırladıklarını söyledi.

Füzyon eserlerin yapılışına ilişkin bilgi veren Yoldaş, şöyle konuştu:

"Fotoğraf üzerinden çalışıyoruz. Öncelikle yapılacak ürünün fotoğrafı çekiliyor. Sonrasında parçalarını ve taslağını çıkarıyoruz. Nispeten kara kalemle çalışıyoruz. Ürünlerin her parçasını ayrı ayrı boyuyoruz. Boyanan camları el yordamıyla kesiyoruz. Kesilen parçalar, rodajlanmasının (taşlama) akabinde geçici olarak yapıştırılıyor. Sonrasında gölgelendirme tekniğiyle detaylar çiziliyor. Son olarak, füzyon fırınlarımızda ısıyla birleştirilerek son haline geliyor."

BAKANLIĞA HEDİYE EDİLDİ

Yoldaş, TÜRASAŞ Devrim Arabaları Müzesi için de biblolar ürettiğini, müze yetkililerinin Bursa'nın Gemlik ilçesindeki açılış törenine gideceğini öğrenince teklifte bulunduğunu anlattı.

Yetkililerin bunu kabul etmesiyle "01" numaralı Devrim ve Togg biblosunu hazırlayıp teslim ettiğini dile getiren Yoldaş, "Biblomuzun, Eskişehir'de üretilen ilk yerli otomobil Devrim ile Togg fabrikasının açılışında sergilenmesinden mutluluk duydum." dedi.

Yoldaş, bu çalışmasıyla ilgili olumlu geri dönüşler aldığını belirtti.

Biblonun, müze yetkililerince Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına hediye edildiğini bildiren Yoldaş, "Törende sergilenen biblonun yapımı 4 gün sürdü. Oraya yaptığımız ürün özel ve büyük bir üründü." ifadesini kullandı.

Taha Yoldaş, Gemlik'te sergilenenlerden daha küçük boyutta Togg ve Devrim bibloları üretmeye başladıklarını belirtti.