Togg Münih’te vitrine çıkıyor

Togg, 9-14 Eylül tarihleri arasında Münih'te düzenlenecek IAA Mobility 2025'te yenilikçi ürün gamını ve mobilite ekosistemini uluslararası ziyaretçilerle paylaşacak. Togg, A2 salonu C40 standında ziyaretçileri karşılayarak, en yeni modellerini, dijital mobilite ekosistemini paylaşacak. Ayrıca, şehir merkezinde Königsplatz KP 190 noktasında yer alan açık alan deneyiminde geniş kitlelerle buluşarak, kullanıcı odaklı çözümlerini sergileyecek. Ziyaretçiler, Königsplatz TD 110 noktasında ise T10X ve T10F modelleriyle test sürüşü yapma fırsatı bulacak.