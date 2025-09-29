Togg Ocak 2026’da Almanya yollarında

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Avrupa'daki ilk pazarı Almanya'da resmen satışa çıktı. T10X ve T10F modelleri, 34 bin 295 Euro'dan başlayan fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Eylül ayında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarında dünya lansmanı gerçekleştirilen T10X ve T10F, artık Almanya'da satışa sunuluyor. Satışların Trugo uygulaması üzerinden sipariş ile yapılacağı duyuruldu. Avrupa'ya adımını Almanya'dan atan Togg'un sıradaki hedefi Fransa ve İtalya olarak belirlendi.

34 BİN 295 EURO'DAN BAŞLIYOR

Hem T10X hem de T10F'in arkadan itişli, standart menzilli V1 versiyonlarının fiyatı 34 bin 295 euro olarak belirlendi. Uzun menzilli, arkadan itişli V1 versiyonlarının fiyatı 40 bin 118 euro olurken; V2 donanım paketli, uzun menzilli modellerin fiyatı ise 41 bin 200 euro olarak açıklandı. Almanya'daki teslimatlar Ocak 2026'da başlayacak.