Togg, otomobil pazarında güçlü yükselişini sürdürüyor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, otomobil satışları, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,68 artarak 572 bin 198, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,77 yükselerek 143 bin 497 olarak gerçekleşti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları da aynı dönemde yüzde 6,5 artarak 715 bin 695 oldu.

Temmuzda ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,55 artarak 107 bin 718, aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 14,71 yükselerek 84 bin 195 oldu. Hafif ticari araç pazarı da temmuzda yüzde 13,96 büyüyerek 23 bin 523 olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE'DE 7 AYDA EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL RENAULT CLİO OLDU

Yılın 7 ayında Türkiye'de model bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırası değişmezken, listenin ilk 10'unda elektrikli araç sayısındaki artış dikkati çekti.

Aynı dönemde model bazında satışlarda Renault Clio 27 bin 189 ile Türkiye'de en çok satılan otomobil oldu. İkinci sırada 19 bin 821 ile Togg T10X bulunurken, 19 bin 230 ile Renault Megane sedan listede üçüncü sırada yer aldı.

Bu dönemde Togg T10X en çok satılan otomobiller listesinde ikinci sıraya yükselirken, geçen yılın aynı döneminde 14 bin 248 satış ile altıncı sırada yer almıştı. Söz konusu dönemde T10X satışlarındaki artış yüzde 39 olarak hesaplandı.

Bahsedilen dönemde en çok satılan dördüncü otomobil 17 bin 532 ile BYD Seal U olurken, Tesla Model Y 17 bin 26 ile beşinci, Toyota C-HR 14 bin 91 satışla altıncı sırada konumlandı. Söz konusu dönemde Tesla Model Y satışlarındaki artış geçen yılın aynı dönemine göre 5 katına yaklaştı. Geçen yılın 7 ayında 3 bin 502 Model Y satışı gerçekleşmişti.

Bu yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığında listedeki elektrikli ve hibrit araçların sayısındaki artış dikkati çekti. Bu dönemde elektrikli kategorisinde Tesla listeye dahil olurken, hibrit olarak BYD Seal U ve Toyota C-HR eklendi. Böylece listede iki elektrikli ve iki hibrit araç yer aldı. Geçen yıl söz konusu listede bu araçlardan sadece Togg bulunuyordu.

BYD PAZARA YÜKSEK HIZDA GİRİŞ YAPTI

Geçen yılın temmuz ayında Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalayan BYD'nin, model bazında Seal U satışları ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 38 kat artış kaydetti. Geçen yılın 7 ayında BYD Seal U'nun satışı 456 olmuştu.

BYD'nin Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'daki yükselişi de dikkati çekiyor. BYD'nin tamamen elektrikli otomobil satışları Avrupa'da nisanda yıllık yüzde 169 artarak 7 bin 231'e ulaştı. Aynı dönemde ABD merkezli Tesla'nın satışları yüzde 49 azalarak 7 bin 99'a gerilemişti.

Öte yandan, otomotiv veri sağlayıcısı JATO Dynamics'in verilerine göre, yılın ilk yarısında BYD 41 bin 270 satışla Avrupa'da en çok satılan 12. elektrikli otomobil markası oldu.

ODMD verilerine göre, 2025'in ocak-temmuz döneminde en çok satılan ilk 10 otomobil şöyle: