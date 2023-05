TOGG Şırnak’ta görücüye çıktı

Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli otomobil, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) T10X modeli, tanıtım çalışmaları kapsamında Şırnak'ta getirildi. Şırnak Valisi Osman Bilgin valilik bahçesinden, otomobili kullanarak Prestij caddesinden Kent Meydanı'na getirdi. Vatandaşlar TOGG'a yoğun ilgi gösterdi. Kimileri aracın içine girip yakından inceledi, kimi de telefonla özçekim yaptı. Şırnaklıların TOGG'a yoğun ilgili drone ile havadan görüntülendi.

Şırnak Vali Osman Bilgin TOGG'un başında yaptığı açıklamada; "Bugün burada Şırnaklının Türk halkının kıymetli hemşerilerimizin, özgüveninin ve yaratıcılığının sembolünü hep birlikte yaşamak ve yaşatmak ve halkımıza anlatmak için buradayız. Burada bulunan bu araç sadece bir araç değildir. Bu halkımızın kendi kimliğini kendi benliğini kendi özgürlüğünü tam olarak ortaya koymasının eseridir. Bize yıllardır siz toplu iğne üretemezsiniz, siz hiçbir şey yapmazsınız dediler. Bizi aşağıladılar. Bizi sadece ve sadece halkımızı, kendi içimizdeki hainlerle birlikte bölmek parçalamak ve huzursuz etmek için organize bir şekilde bizim bilinç altımıza bunu yerleştirmeye çalıştılar. Ve yerli malı haftalarında sadece ve sadece domates biber ve patlıcanla bizi kandırdılar. Ama biz onlara şunu diyoruz. Bugün Şırnak'ta iki tane genç kızımız TOGG aracımızın teknolojik dizaynı ile ilgili çalışma yapıyorsa o onların özgüvenin sonucudur. Bugün Şırnaklı hemşerilerimiz kendilerine güvenerek her alanda ekonomik olarak, sportif olarak başarı gösteriyorsa. Bu kendi benliğimizi kendi bağımsızlığımızı ortaya çıkarmanın biyolojik, sosyolojik altyapısını bize özgür düşünceyi neşreden 21'inci yüzyıl Türkiye'sinin sonucudur. Bağımsızlık halkımızın kaderinde var. Bağımsızlık halkımızın kimliğinde vardır. Bu ortaya çıkan araçta bizin kendi kimliğimizin, kendi öz kültürümüzün kendimize güvenimizin sonucudur. Bugün Türk halkı doğusundan batısına kuzeyinden güneyine birlik ve beraber olduğu sürece neler yapabileceğini bu araçta en güzel şekilde ortaya koymuştur" dedi.

Bugün Şırnaklıların ne isterse en iyisini yapacağını ifade eden Vali Bilgin şöyle konuştu; "Bunu asla unutmayın. Çünkü biz bugün sözde dünyayı yöneten ve sömüren Amerika'nın veya farklı bir ülke vatandaşından neyimiz eksik. Zekamız mı? Aklımız mı? Cesaretimiz mi? Eksik. Bizim her şeyimiz onlarınkinden fazla. Bunu da en iyi şekilde ortaya koyuyoruz. Bugün Türkiye artık kendi ülkesine kapalı kaplılar arkasında kalan bir ülke değil. Bugün Türkiye Kafkasyalarda Kafkasların kaderini değiştiren bir ülke. Bugün Türkiye kuzey Afrika'da Libya ile birlikte kuzey Afrika'nın kaderini değiştiren bir ülke. Bugün Türkiye Ortadoğu'da söz sahibi bir ülke. Bugün Türkiye Şırnak'ta hergün isimsiz çocukların öldürüldüğü değil petrolü ile anılan ve petrolü ile birlikte Türkiye'ye katkı sağlayan Şırnak'ı iline sahip olan bir ülke. Bu bizim ne kadar kendimize ve kimliğimize değer verdiğimiz anlamına gelir. Bizlerde onurumuzla, şerefimizle, kimliğimizle her türlü yeniliği her türlü güzelliği kendi halkımız için neler yapabileceğimizi gösteriyoruz. Bunu TOGG aracı ile bu bayraktar İHA'da, Gemilerimizde, petrol çıkarmada, doğalgaz çıkarma da böyledir. Daha iyisini yapacağız" dedi.