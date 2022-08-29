Togg, Smart_İX ile iş ortaklığı anlaşması imzaladı

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Kullanıcı deneyimi alanında yapay zekâ destekli çözümler üreten @SMART_iX ile yaptığımız stratejik iş birliğiyle mobilite ekosistemimizi genişletiyor, 'Akıllı Yaşam' hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve çevre dostu olmasını sağlıyoruz."
Kullanıcı deneyimi alanında yapay zekâ destekli çözümler üreten @SMART_iX ile yaptığımız stratejik iş birliğiyle mobilite ekosistemimizi genişletiyor, "Akıllı Yaşam" hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve çevre dostu olmasını sağlıyoruz.
#Togg <💙> #SmartiX#USECASEMobility®️ pic.twitter.com/zzbjL329tU
— Togg (@Togg2022) August 29, 2022